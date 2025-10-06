Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ανοιχτό το ενδεχόμενο lockdown, αποφασίζει το υπουργείο

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για τις τελικές αποφάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για εφαρμογή ενός γενικευμένου lockdown, με την αγωνία των κτηνοτρόφων να βρίσκεται στο «κόκκινο».

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός, Χρήστος Κέλλας χθες, «υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε». Από την άλλη, οι κτηνοτρόφοι αντιτίθενται σε ενδεχόμενο lockdown, καθώς, όπως λένε, θα ήταν «καταστροφή» για την ελληνική κτηνοτροφία.

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Ο Δημήτρης Παπαζιάκας, κτηνοτρόφος από τη Λάρισα που έχασε όλα τα ζώα του, δήλωσε πως «δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις, είναι η πρώτη φορά. Ακούμε παράπονα από όλη την Ελλάδα. Θα προωθήσουμε στην πολιτεία τα προβλήματα που θα συγκεντρωθούν».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν οι τιμές του κρέατος, καθώς η προσφορά θα είναι μειωμένη. «Ούτε τρώμε από αiγoπρόβειο, τώρα είναι εισαγωγής. Τα ελληνικά δυστυχώς παραμένουν στα κοπάδια», πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε περιθώριο χρόνου»

Η κατάσταση κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη από το αρμόδιο υπουργείο, με τους ειδικούς να αξιολογούν την πορεία των μέτρων και εντός της εβδομάδας να λαμβάνονται αποφάσεις για το αν θα παρθούν επιπλέον μέτρα ή θα οδηγηθεί η χώρα σε lockdown. Προκειμένου να αποφευχθεί το έσχατο αυτό μέτρο, οι ειδικοί ζητούν από όλους πιστή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και απαγόρευσης μετακίνησης ζώων και ζωοτροφών. Παράλληλα, οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι αυστηροί για να αποτραπεί η περαιτέρω μετάδοση της νόσου.

«Έχουμε εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τελευταίο αυτό της “εφόδου των 10 ημερών”, όπου δημιουργήθηκαν και σταθμοί απολύμανσης υποχρεωτικά σε όλες τις περιφέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας στην ΕΡΤ.

«Υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε… Και βεβαίως μ’ αυτές τις σκέψεις ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown, το οποίο προσπαθούμε εξ αρχής πάση θυσία να αποφύγουμε», πρόσθεσε.

Τι θα περιλαμβάνει ένα πιθανό lockdown

Ο Χ. Κέλλας εξήγησε ότι το πιθανό lockdown περιλαμβάνει απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος, ωστόσο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί. «Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε περιθώριο χρόνου από την άποψη, ότι μετά από 20 ημέρες ξεκινάει η περίοδος γαλακτοφορίας και γεννάνε τα ζώα, οπότε το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γι’ αυτό και είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο».

Την ίδια ώρα, οι κτηνιατρικές Αρχές στη Μαγνησία βρίσκονται σε συναγερμό μετά και τα νέα κρούσματα ευλογιάς των τελευταίων ημερών. Συγκεκριμένα μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν πέντε νέα κρούσματα: δύο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου (Β’ ΒΙ.ΠΕ. και Μικρό Περιβολάκι), δύο στον Αλμυρό (Ευξεινούπολη και πόλη του Αλμυρού) και άλλο ένα στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.