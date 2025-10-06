Βροχές και σήμερα σε όλη τη χώρα

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Δευτέρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά τμήματα της χώρας και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα στα δυτικά έως το πρωί, στην Πελοπόννησο από το πρωί έως το μεσημέρι και στη Θράκη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη από το απόγευμα κι έπειτα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 20, στη Θεσσαλία από 13 έως 25, στην Ήπειρο από 14 έως 19, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 11 έως 25, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 25, στις Κυκλάδες από 15 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 23 και στην Κρήτη από 12 έως 26.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα, στα βόρεια τμήματά του, θα στραφούν σε βόρειους 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Από το πρωί και από βόρεια προς νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 έως 6 και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν. Βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και βροχές έως το απόγευμα. Τα φαινόμενα κατά τις πρωινές ώρες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 19 βαθμούς.