Δυναμική απάντηση στην ισραηλινή τρομοκρατία με νέα πορεία για την Παλαιστίνη

Νέα πορεία υπέρ της Παλαιστίνης και των συλληφθέντων του Global Sumud Flotilla πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Προπύλαια, με χιλιάδες κόσμου να διαδηλώνουν έως το Σύνταγμα, όπου παραμένουν αυτή τη στιγμή, δίπλα στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι.

Το March to Gaza καταγγέλλει ότι το Ισραήλ καταπατά κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε να κρατά τα πληρώματα ούτε να τα περάσει από δίκη.

Γιάννης Κυρίτσης / «ΕΦ.ΣΥΝ.»

Μπορεί τα μέλη της ελληνικής αποστολής να γυρνούν στην Αθήνα αύριο, μετά από νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ωστόσο το March to Gaza τονίζει πως «ο αγώνας συνεχίζεται».

«Τα μέλη της ελληνικής αποστολής θα μιλήσουν – και θα ακουστούν. Για τις φυλακές. Την απαγωγή. Την καταστολή. Για τη Γάζα. Για την Παλαιστίνη. Για τον κόσμο που παλεύει να ανασάνει», σημειώνει.

Γιάννης Κυρίτσης / «ΕΦ.ΣΥΝ.»

«Και τώρα είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε: Για την απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων του Global Sumud Flotilla. Εκατοντάδες ακτιβιστές και ακτιβίστριες παραμένουν σε ισραηλινά κέντρα κράτησης. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του», υποστηρίζει το March to Gaza.

Στην πρώτη γραμμή της διαδήλωσης η Μάγδα Φύσσα, κρατά πανό με μήνυμα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη, λευτεριά στα αδέρφια μας».

Γιάννης Κυρίτσης / «ΕΦ.ΣΥΝ.»

«Δεν είναι αυτοάμυνα, είναι γενοκτονία με το Ισραήλ καμιά συνεργασία» και «Τέμπη, Πύλος, Παλαιστίνη - Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη», είναι τα συνθήματα που κυριαρχούν.

Συγκινητική ήταν η στιγμή που η μεγαλειώδης πορεία έφτασε στο Σύνταγμα και συνάντησε τον Πάνο Ρούτσι.

Βίντεο από τη σημερινή κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στη σύλληψη και φυλάκιση των αγωνιστών του Global Sumud Flotilla, και υπέρ της ελευθερίας της Παλαιστίνης. pic.twitter.com/pR8YgVdLCQ — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 5, 2025

Βίντεο από τη σημερινή κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στη σύλληψη και φυλάκιση των αγωνιστών του Global Sumud Flotilla, και υπέρ της ελευθερίας της Παλαιστίνης. pic.twitter.com/pR8YgVdLCQ — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 5, 2025

Οι διαδηλωτές παραμένουν στο Σύνταγμα.