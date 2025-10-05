Αθήνα, 21°C
Global Sumud Flotilla
(AP Photo/Anis Mili)

Την Δευτέρα επιστρέφουν οι Έλληνες ακτιβιστές του Διεθνούς Στόλου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Μετά από μισόλογα και προκλητικά πολυήμερη καθυστέρηση, το ΥΠΕΞ ανακοίνωσε τον επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.

Επιστρέφουν την Δευτέρα στη χώρα οι 27 Έλληνες και Ελληνίδες, μέλη του Global Sumud Flotilla, μετά την πολυήμερη παράνομη κράτησή τους σε ισραηλινές φυλακές.

Όπως γνωστοποίησε το ελληνικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του το απόγευμα της Κυριακής, οι 27 συλληφθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αύριο και με εντολή του αρμόδιου υπουργού, Γιώργου Γεραπετρίτη, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να τους παραλάβει και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο "Global Sumud Flotilla".

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».

