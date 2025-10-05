Αθήνα, 23°C
Κυριακή, 05 Οκτωβρίου, 2025
Μωρό - πόδια
φωτογραφία αρχείου | Hongqi Zhang (aka Michael Zhang) | Dreamstime.com

Αεροδιακομιδή βρέφους από τη Μυτιλήνη με εγκαύματα από καυτό τσάι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νοσηλεύεται από χθες βρέφος που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε πάνω του καυτό ρόφημα από δίσκο εργαζόμενης σε κατάστημα εστίασης.

Σε νοσοκομείο των Αθηνών μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή και εξακολουθεί να νοσηλεύεται από χθες βρέφος που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε πάνω του καυτό ρόφημα από δίσκο εργαζόμενης σε κατάστημα στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου βρισκόταν με τους γονείς του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η νεαρή γυναίκα, κατά τη διάρκεια της εργασίας της, φέρεται να έχυσε κατά λάθος ζεστό ρόφημα πάνω στο βρέφος το οποίο βρισκόταν σε καρότσι.

Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε ότι χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το βρέφος ακολούθως αεροδιακομίστηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου συνεχίζει να λαμβάνει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας του και παρακολουθούν την πορεία της ανάρρωσής του.

Η εργαζόμενη αρχικά συνελήφθη και στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Η 20χρονη κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Αεροδιακομιδή βρέφους από τη Μυτιλήνη με εγκαύματα από καυτό τσάι

