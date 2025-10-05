Αεροδιακομιδή βρέφους από τη Μυτιλήνη με εγκαύματα από καυτό τσάι

Σε νοσοκομείο των Αθηνών μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή και εξακολουθεί να νοσηλεύεται από χθες βρέφος που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε πάνω του καυτό ρόφημα από δίσκο εργαζόμενης σε κατάστημα στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου βρισκόταν με τους γονείς του.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η νεαρή γυναίκα, κατά τη διάρκεια της εργασίας της, φέρεται να έχυσε κατά λάθος ζεστό ρόφημα πάνω στο βρέφος το οποίο βρισκόταν σε καρότσι.
Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε ότι χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το βρέφος ακολούθως αεροδιακομίστηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου συνεχίζει να λαμβάνει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας του και παρακολουθούν την πορεία της ανάρρωσής του.
Η εργαζόμενη αρχικά συνελήφθη και στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Η 20χρονη κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με «Σωματική βλάβη από αμέλεια».
Η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας