«Πόλεμος ενάντια στη μετανάστευση, πόλεμος στην κοινωνία» στο Πάρκο Ναυαρίνου

Σήμερα το απόγευμα στις 6:30, εκδήλωση για τους αγώνες της αλληλεγγύης και τον νέο νόμο για την ποινικοποίηση της μετανάστευσης.

Εκδήλωση με θέμα την οργάνωση της αντίστασης στην κλιμάκωση του πολέμου κατά της μετανάστευσης διοργανώνουν το απόγευμα της Κυριακής στις 6:30 στο Αυτοδιαχειριζόμενο Πάρκο Ναυαρίνου οι συλλογικότητες Συνέλευση ενάντια στα κέντρα κράτησης, Solidarity with Migrants, Κοινός αγώνας - Ομάδα Εργασίας για τα καμπς, Mataris - Sudan Solidarity Campaign, Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στα pushbacks και τη συνοριακή βία.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει τοποθετήσεις, ανοιχτή συζήτηση, φαγητό, μπαρ και μουσική. Πρόκειται για τη συνέχεια της εκδήλωσης που είχε γίνει στις 27 Ιουνίου στο Στέκι Μεταναστών (Εδώ το βίντεο από την προηγούμενη εκδήλωση).

Σύμφωνα με το κάλεσμα, από τις 7 έως τις 8 το απόγευμα θα υπάρξουν τοποθετήσεις για το νέο νόμο και την όξυνση του κρατικού ρατσισμού, για την κατάσταση στην Κρήτη και τους αγώνες αλληλεγγύης ενάντια στην ποινικοποίηση της μετανάστευσης, για την κατάσταση σε καμπς και κέντρα κράτησης της Αττικής, σχετικά με τους αγώνες της κονγκολέζικης κοινότητας.

Από τις 8 έως τις 9 το βράδυ θα υπάρξει ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις αντιστάσεις ντόπιων-μεταναστριών και όποια άλλα σχετικά θέματα τεθούν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα υπάρχουν διαθέσιμα αναψυκτικά, χυμοί και νερό, όπως και υλικά των συνελεύσεων που συνδιοργανώνουν την εκδήλωση.

Θα ακολουθήσει μέχρι τις 11 το βράδυ φαγητό (φαλάφελ-χούμους) και μπαρ-μουσική οικονομικής ενίσχυσης για δίκες «διακίνησης μεταναστών».

→ Οι τοποθετήσεις και οι συζητήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από το Omnia TV.