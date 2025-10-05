Ναυάγιο με πρόσφυγες στη Μυτιλήνη, νεκρή μία γυναίκα

Το Λιμενικό ανακοίνωσε ότι διασώθηκαν 17 άνθρωποι που επέβαιναν σε λέμβο.

Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από την θάλασσα, 3,3 ναυτικά μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου στη Μυτιλήνη, μετά την ανατροπή βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με άλλους 17 μετανάστες.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα, ξεκίνησαν έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, και στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), ένα περιπολικό του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της δύναμης FRONTEX.

Διασώθηκαν 17 μετανάστες, οι οποίοι δήλωσαν ότι στη λέμβο επέβαιναν 18 άτομα και μια γυναίκα αγνοείται, η οποία εντοπίστηκε λίγο αργότερα άπω το πλωτό σκάφος του Λιμενικού χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου.