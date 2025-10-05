Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.2° 22.2°
4 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
21°C
22.5° 19.3°
4 BF
37%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
23°C
24.0° 22.7°
3 BF
51%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
48%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
3 BF
60%
Βέροια
Αίθριος καιρός
21°C
21.5° 21.5°
0 BF
47%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
18°C
18.4° 18.4°
2 BF
22%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
21.6° 21.6°
2 BF
54%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.2°
2 BF
53%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
23.9° 22.2°
3 BF
46%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
4 BF
43%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.7° 19.9°
1 BF
46%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
49%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
21%
Λαμία
Αίθριος καιρός
22°C
22.3° 21.7°
1 BF
50%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.8° 24.3°
4 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 24.8°
2 BF
23%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.3°
3 BF
55%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
19°C
19.2° 19.2°
3 BF
51%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
19°C
18.5° 18.5°
1 BF
40%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 05 Οκτωβρίου, 2025
prosfigiko
Φωτογραφία αρχείου. | AP Photo/Muhammed Muheisen

Ναυάγιο με πρόσφυγες στη Μυτιλήνη, νεκρή μία γυναίκα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χριστίνα Παπασταθοπούλου
Το Λιμενικό ανακοίνωσε ότι διασώθηκαν 17 άνθρωποι που επέβαιναν σε λέμβο.

Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από την θάλασσα, 3,3 ναυτικά μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου στη Μυτιλήνη, μετά την ανατροπή βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με άλλους 17 μετανάστες.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα, ξεκίνησαν έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, και στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), ένα περιπολικό του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της δύναμης FRONTEX.

Διασώθηκαν 17 μετανάστες, οι οποίοι δήλωσαν ότι στη λέμβο επέβαιναν 18 άτομα και μια γυναίκα αγνοείται, η οποία εντοπίστηκε λίγο αργότερα άπω το πλωτό σκάφος του Λιμενικού χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ναυάγιο με πρόσφυγες στη Μυτιλήνη, νεκρή μία γυναίκα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual