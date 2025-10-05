«Βούτηξαν» 30 τόνους ακτινίδια στη Πέλλα

Σε αναμμένα κάρβουνα είναι αγρότες στη Πέλλα, καθώς επιτήδειοι λήστεψαν την παραγωγή ακτινιδίων μιας σειράς αγροτών στην περιοχή.
Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι αγρότες, οι κλέφτες λεηλατούσαν τα χωράφια περίπου για μια εβδομάδα με τη συνολική λεία να ανέρχεται σε 30 τόνους.
Όπως υπολογίζει αγρότης - θύμα της ληστείας, η ζημιά για τους αγρότες ανέρχεται περίπου στα 40.000 ευρώ, αν υπολογιστεί πως το ακτινίδιο φεύγει από το χωράφι στα 1,20 ευρώ.
Βέβαια, το κόστος είναι ακόμη μεγαλύτερο, αν υπολογιστεί όλη η αλυσίδα εμπορίου.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους παραγωγούς, οι οποίοι ζητούν περισσότερη ασφάλεια και προστασία από τις αρχές, ενώ όπως αναφέρουν, λόγω του συμβάντος, περιπολούν μόνοι τους τα χωράφια.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας