«Βούτηξαν» 30 τόνους ακτινίδια στη Πέλλα

Στα κάγκελα είναι οι αγρότες της Πέλλας • Περιπολούν μόνοι τους τα χωράφια.

Σε αναμμένα κάρβουνα είναι αγρότες στη Πέλλα, καθώς επιτήδειοι λήστεψαν την παραγωγή ακτινιδίων μιας σειράς αγροτών στην περιοχή.

Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι αγρότες, οι κλέφτες λεηλατούσαν τα χωράφια περίπου για μια εβδομάδα με τη συνολική λεία να ανέρχεται σε 30 τόνους.

Όπως υπολογίζει αγρότης - θύμα της ληστείας, η ζημιά για τους αγρότες ανέρχεται περίπου στα 40.000 ευρώ, αν υπολογιστεί πως το ακτινίδιο φεύγει από το χωράφι στα 1,20 ευρώ.

Βέβαια, το κόστος είναι ακόμη μεγαλύτερο, αν υπολογιστεί όλη η αλυσίδα εμπορίου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους παραγωγούς, οι οποίοι ζητούν περισσότερη ασφάλεια και προστασία από τις αρχές, ενώ όπως αναφέρουν, λόγω του συμβάντος, περιπολούν μόνοι τους τα χωράφια.