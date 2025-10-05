Αρκετό κρύο για Οκτώβριο

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικά μόνο φαινόμενα στα δυτικά και νότια. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Νεφώσεις αναμένονται κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας καθώς και στη Θράκη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Οι νεφώσεις σταδιακά από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 22, στη Θεσσαλία από 9 έως 23, στην Ήπειρο από 7 έως 21, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 23, στις Κυκλάδες από 14 έως 23 και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 15 έως 24.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια όμως από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.