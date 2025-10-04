Είκοσι μέρες απεργίας πείνας μετρά ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος διεκδικεί ένα αυτονόητο δικαίωμά του: να μάθει δηλαδή την αλήθεια για το πώς σκοτώθηκε ο γιος του στο έγκλημα των Τεμπών. Την ίδια στιγμή, το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα και πετάει το μπαλάκι στη Δικαιοσύνη, η οποία από την πλευρά της λέει «ναι» σε εκταφή της σορού, ωστόσο φέρεται να αρνείται να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, όπως ζητά ο πατέρας του θύματος.
Σήμερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχοντας δίπλα της στο Σύνταγμα, τον Πάνο Ρούτσι, κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει «την ύβρι». Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις –χωρίς πάντως να τον κατονομάζει– κατά του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες επιδίδεται σε κρεσέντο χυδαιότητας, χωρίς να διστάζει να βάλει στο στόχαστρό του ακόμα και τον ίδιο τον απεργό πείνας.
«Η κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατάει τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα, που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του, όχι μόνο αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά πώς πέθανε», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος του Π. Ρούτσι.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση, πρόσθεσε: «Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο "σκοτάδι" των εκταφών. Σταματήστε αυτή την ύβρι που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας. Δώστε εντολή τώρα. Εγκληματίες. Σταματήστε αυτή την ύβρι».
Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως» και επανέλαβε: «Δώστε εντολή τώρα. Όχι άλλη ύβρι».
