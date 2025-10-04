Ντοκουμέντα αστυνομικής καταστολής στα Εξάρχεια [βίντεο]

Ένταση στα Εξάρχεια με ΜΑΤ και Δράση να προχωρούν σε βίαιες συλλήψεις και εφόδους σε καταστήματα.

Στο έρμαιο των δυνάμεων καταστολής της κυβέρνησης Μητσοτάκη βρέθηκαν για ακόμη μια νύχτα κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής των Εξαρχειών, σε ένα σκηνικό που έχει επαναληφθεί αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες.

Μετά από ένταση στην ευρύτερη περιοχή διμοιρίες της ΔΙΑΣ και των ΜΑΤ «ξεχύθηκαν» στους γύρω δρόμους, πραγματοποιώντας βίαιες συλλήψεις, αλλά και εφόδος μέσα σε καταστήματα εστίασης, την ώρα που κόσμος βρισκόταν στο σημείο για τη νυχτερινή του διασκέδαση.

Αστυνομική καταστολή και βίαιη σύλληψη στα Εξάρχεια pic.twitter.com/yvjKB9LkAP — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 4, 2025

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

