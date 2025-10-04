Τροχαίο με παράσυρση πεζού στο Ίλιον

Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το πρωί στο Ίλιον, στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Λακωνίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μοτοσικλέτα παρέσυρε έναν πεζό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο οδηγός της μηχανής είναι ελαφρά τραυματισμένος.

