Δυο νεκροί σε τροχαίο στην Αργυρούπολη

Ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τις ζωές τους σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αργυρουπόλεως, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, όταν ένας 21χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, η οποία εξετράπη της πορείας της και έπεσε στο διάζωμα.

Ο 21χρονος οδηγός και η άγνωστών στοιχείων συνεπιβάτιδα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και κατέληξαν.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.