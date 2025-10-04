Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
23.0° 20.0°
2 BF
43%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
18.0° 15.3°
5 BF
43%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.8° 15.0°
2 BF
63%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
62%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
77%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
2 BF
49%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
13°C
13.4° 13.4°
2 BF
35%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
71%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.1° 21.6°
2 BF
43%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.1° 21.6°
3 BF
39%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
4 BF
40%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.7° 16.7°
2 BF
72%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
68%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
42%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 17.3°
1 BF
54%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.8°
4 BF
61%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
21.1° 19.8°
3 BF
39%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.3°
3 BF
54%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.8° 15.8°
2 BF
52%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.6° 14.6°
0 BF
50%
Σάββατο, 04 Οκτωβρίου, 2025
μοτοσικλέτα τροχαίο δυστύχημα
Φωτογραφία αρχείου | © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com

Δυο νεκροί σε τροχαίο στην Αργυρούπολη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr

Ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τις ζωές τους σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αργυρουπόλεως, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, όταν ένας 21χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, η οποία εξετράπη της πορείας της και έπεσε στο διάζωμα.

Ο 21χρονος οδηγός και η άγνωστών στοιχείων συνεπιβάτιδα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και κατέληξαν.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

