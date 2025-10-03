Εκδήλωση στην ΕΣΗΕΑ για την εξέγερση στο Νεπάλ από τη «Προλεταριακή Σημαία»

Εκδήλωση πραγματοποιεί η «Προλεταριακή Σημαία» στο Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20), για την επιτυχημένη διήμερη εξέγερση της νεολαίας του Νεπάλ στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα.
Η «Προλεταριακή Σημαία» αναφορικά με την εκδήλωση, δηλώνουν ότι η επανάσταση στο Νεπάλ «επανέφερε την σπουδαία επαναστατική πορεία αυτής της χώρας στη δεκαετία 1996-2006, που είχε θαφτεί κάτω από τη γραμμή του συμβιβασμού και της παραίτησης που είχε επικρατήσει». «Μια γραμμή που επέβαλε «πολιτική κανονικότητα», αλλά βέβαια δεν μπορούσε να εξαλείψει τα κοινωνικά αδιέξοδα και τον αναβρασμό που αυτά προκαλούν. Επανέφερε έτσι στην ημερήσια διάταξη το ερώτημα αν στις σημερινές συνθήκες του αρνητικού συσχετισμού «μπορεί να οικοδομηθεί επαναστατική προοπτική;».
Για να δώσει την απάντηση «με εξέγερση». Με αυτό το σκεπτικό η οργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη συζήτηση για την οικοδόμηση επαναστατικής προοπτικής, με αφορμή το Νεπάλ.
Αναλυτικά το κείμενο:
ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΟ ΝΕΠΑΛ
Οργή και αναζήτηση επαναστατικής διέξοδου!
Η μαζική εξέγερση νεολαίας και λαού στο Νεπάλ στις 8-9/9 ήταν μια έκρηξη που έφερε στο προσκήνιο σειρά ζητημάτων και ερωτημάτων.
Επανέφερε την σπουδαία επαναστατική πορεία αυτής της χώρας στη δεκαετία 1996-2006, που είχε θαφτεί κάτω από τη γραμμή του συμβιβασμού και της παραίτησης που είχε επικρατήσει. Μια γραμμή που επέβαλε «πολιτική κανονικότητα», αλλά βέβαια δεν μπορούσε να εξαλείψει τα κοινωνικά αδιέξοδα και τον αναβρασμό που αυτά προκαλούν.
Επανέφερε έτσι στην ημερήσια διάταξη το ερώτημα αν στις σημερινές συνθήκες του αρνητικού συσχετισμού «μπορεί να οικοδομηθεί επαναστατική προοπτική;». Στο Νεπάλ το ερώτημα τέθηκε με τον πιο έντονο τρόπο, με εξέγερση! Και είναι βέβαιο πως λαός και νεολαία στο Νεπάλ θα συνεχίσουν να θέτουν το ερώτημα και να επιδιώκουν τη θετική απάντησή του!
Αλλά η εξέγερση του Νεπάλ συνάντησε τις αγωνίες και τα αδιέξοδα των εργαζόμενων μαζών και της νεολαίας παντού στον κόσμο. Των νέων και των εργαζομένων στη χώρα μας! Που ζουν κάτω από την «πολιτική κανονικότητα» που έχει επιβληθεί εδώ για να καταπνίγει και να καταστέλλει τον δικό μας θυμό, τη δική μας οργή. Γι’ αυτό σημαντικά τμήματα λαού και νεολαίας μοιράζονται το ίδιο ερώτημα των Νεπαλέζων εξεγερμένων!
Ας συζητήσουμε, λοιπόν, για το Νεπάλ και πώς η επαναστατική του πορεία το έβαλε από τα σκοτάδια που επικρατούσαν στη χώρα αυτή για 2,5 αιώνες! Για τα προβλήματα που ανέκυψαν αυτή την επαναστατική πορεία και τις αιτίες τους. Για να αντλήσουμε και να εκπληρώσουμε όρους, αναγκαιότητες και δυνατότητες οικοδόμησης της δικής μας επαναστατικής προοπτικής!
