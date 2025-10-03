Κάποια μου φώναξε «Περπάτα!»

Το πρωί της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, στη Ζάκυνθο, θα πραγματοποιηθεί, πρώτη φορά, το «Zante Walk for the Cure» ή, αλλιώς, «Περπατάμε για τη ζωή», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, με περίπατο, καλλιτεχνικά δρώμενα και, κυρίως, ενημέρωση για την πρόληψή του!

Περπατάμε και μετράμε βήματα, παλμούς, ανάσες, χαμόγελα, δάκρυα, μετράμε αυτές που χάθηκαν, μετράμε το κουράγιο αυτών που πολεμούν και νικούν, που συνεχίζουν κι ας ακούγεται πάντα στο βάθος ο ήχος του φόβου.

Μαστεκτομή. Σοκαριστική λέξη κι ακόμα πιο σοκαριστική η θέα της μπλούζας που χάσκει πάνω στο στέρνο. Οι αδελφές μας που το πέρασαν ή το περνούν αυτό, όμως, δεν αυτοθυματοποιούνται, δεν αναμασούν τον πόνο, συνεχίζουν να ζουν, να νιώθουν, να πολεμούν. Δίνουν κουράγιο στους δικούς τους ανθρώπους, όσο αντιφατικό και αν ακούγεται αυτό.

Γι’ αυτές τις γυναίκες αλλά και για όσους και όσες πάσχουν από άλλες μορφές καρκίνου, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ζακύνθου, μας καλεί να περπατήσουμε και να στείλουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα –«Κανείς μόνος του απέναντι στον καρκίνο», που επιτέλους τον λέμε με το όνομά του– και να θυμίσουμε πως η πρόληψη είναι το ήμισυ της θεραπείας. Τη στήριξή τους στη γιορτή αυτή –γιατί γιορτή είναι ενάντια σε έναν όχι ανίκητο εχθρό– προσφέρουν, παράλληλα, η Αθλητική Γυμναστική Ένωση Ζακύνθου, το Λύκειο Ελληνίδων Ζακύνθου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η ΧΕΝ Ζακύνθου, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Ζακύνθου και το ZanteRun.

Η εκδήλωση αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα με το «17ο Greece Race for the Cure» που διοργανώνει ο σύλλογος «Άλμα Ζωής», αλλά η κακοκαιρία «Rex» στο Ιόνιο δεν το επέτρεψε.

Ο περίπατος θα ξεκινήσει στις 10.15 το πρωί από την πλ. Αγίων Σαράντα και θα καταλήξει στην πλατεία Σολωμού, οι περιπατητές θα κρατούν ροζ μπαλόνια και θα έχουν στις μπλούζες τους αυτοκόλλητο με το ροζ κορδελάκι. Θα υπάρξουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν και οι ζωγραφιές τους θα σταλούν σε παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες –που, δυστυχώς, έχουν για σπίτι τους το νοσοκομείο–, το γυναικείο σχήμα «White Muses» (Έλενα Λύρη, Τερέζα Χαρανιά και Ματίνα Μαρίνου) θα τραγουδήσει και το Λύκειο Ελληνίδων θα χορέψει.

Στην εκδήλωση θα μοιραστούν ενημερωτικά φυλλάδια για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, ευγενική χορηγία του συλλόγου «Άλμα Ζωής», με σκοπό την ενημέρωση όλων των ηλικιών για το θέμα.

Στη Ζάκυνθο, το ποσοστό των καρκινοπαθών είναι αφύσικα υψηλό, ιδίως σε νεότερες ηλικίες, και επείγει να διερευνηθεί αυτό το φαινόμενο και όχι να μένουμε μόνο στις διαπιστώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και καλές ειδήσεις: βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη λειτουργία της Χημειοθεραπευτικής Μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, ένα χρόνιο αίτημα, για να αποφεύγεται η μετακίνηση των καρκινοπαθών της Ζακύνθου στην Πάτρα και την Αθήνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σωματικό και οικονομικό κόστος.

«Είναι πρωτόγνωρη και συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου στα δίκαια αιτήματά μας», τονίζει ο Σπύρος Ξένος, πρόεδρος του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, «και περιμένουμε πως και στην εκδήλωση που ετοιμάσαμε για την Κυριακή, με την αμέριστη βοήθεια του Δήμου Ζακύνθου και άλλων φορέων, θα έρθει κόσμος για να γιορτάσουμε τη δύναμη όσων νοσούν και να ενημερωθούν όλοι και όλες για τη σημασία της πρόληψης».