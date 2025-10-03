Κάλεσμα για απεργία υπέρ της Παλαιστίνης στις 10 Οκτωβρίου από φορείς και συνδικάτα

10 Oκτώβρη - ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ! Πλ. Κλαυθµώνος 1µµ

7/10 Συγκέντρωση, Πάρκο Ελευθερίας 6.30µµ

και πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία

• Με απεργία να σπάσουµε τη στήριξη στη γενοκτονία

• Λευτεριά στην Παλαιστίνη - From the River to the Sea

• ∆ουλειές, αυξήσεις - Όχι βόµβες και εξοπλισµούς

Στις 10 Οκτώβρη απεργούμε στο πλευρό της Παλαιστίνης!

Εμείς, που πλημμυρίζουμε τους δρόμους με μαζικές διαδηλώσεις, που ανεμίζουμε περήφανα τις παλαιστινιακές σημαίες σε εκατοντάδες κινητοποιήσεις, που βουλιάξαμε μέσα στο κατακαλόκαιρο όλα τα νησιά και τις πόλεις από τις προβλήτες στο Πέραμα μέχρι τη Σύρο.

Εμείς, που εμπνεόμαστε από το εργατικό κίνημα και τη νεολαία στην Ιταλία που με την απεργία στις 22 Σεπτέμβρη «μπλόκαρε τα πάντα» και συνεχίζει απεργιακά ενάντια στην γενοκτονία στη Γάζα και τη συνεργασία της φασίστριας Μελόνι με το Ισραήλ.

Εμείς, που συμμετείχαμε στην πανεργατική απεργία-σεισμό την 1η Οκτώβρη και δείξαμε την δύναμη της τάξης μας, παίρνουμε την σκυτάλη του αγώνα. Έχουμε κάνει το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη πλειοψηφικό ρεύμα, με το όπλο της απεργίας μπορούμε να το κάνουμε να είναι νικηφόρο!

Στη συμπλήρωση των δύο χρόνων από την έναρξη της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, οργανώνουμε ένα μαχητικό τετραήμερο 7-10 Οκτώβρη, με μαζικά συλλαλητήρια την πρώτη μέρα και δράσεις που θα κορυφωθούν με πανελλαδική πανεργατική απεργία την Παρασκευή 10 Οκτώβρη.

Απεργούμε ενάντια στην επίθεση του Ισραήλ στον Στόλο Αλληλεγγύης που έπλεε προς τη Γάζα. Απεργούμε για να σπάσουμε τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο πλευρό της σιωνιστικής οντότητας. Να κλείσουν τα λιμάνια που μεταφέρουν πολεμικό υλικό και να σταματήσουν τα πλοία που μεταφέρουν «τουρίστες» φονιάδες του IDF. Να απεργήσουν τα νοσοκομεία που βομβαρδίζει ο Νετανιάχου στη Γάζα και ρημάζει με τις περικοπές και τις ιδιωτικοποιήσεις ο Άδωνις εδώ. Να νεκρώσει η τουριστική βιομηχανία στην οποία αλωνίζουν και κερδοσκοπούν ματωβαμένοι «επενδυτές» από το Ισραήλ. Να απεργήσουν οι δημοσιογράφοι που διεκδικούν να σπάσει η κυβερνητική φίμωση για τα εγκλήματα των σιωνιστών. Όλοι οι κλάδοι και οι χώροι δουλειάς και μαζί τους η νεολαία στις σχολές και τα σχολεία.

Για να διεκδικήσουμε αυξήσεις και προσλήψεις, λεφτά για Υγεία, Παιδεία και τις ανάγκες μας και όχι εξοπλισμούς και φρεγάτες. Για να κλείσει η Σούδα και να ανοίξουν τα σύνορα για τους πρόσφυγες. Όλες, όλοι, όλα μαζί, για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση που δολοφονεί από τα Τέμπη και την Πύλο μέχρι την Παλαιστίνη!

Τώρα είναι η στιγμή να κλιμακώσουμε και να στηρίξουμε την Αντίσταση στην Παλαιστίνη που συνεχίζει αλύγιστη, παρά την γενοκτονία, την λιμοκτονία, τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς. Η δύναμη αυτής της Αντίστασης αναγκάζει τον Τραμπ να πουλάει σαν δήθεν «ειρηνευτικό» το σχέδιο που προτείνει. Είναι ένα νέο–αποικιακό σχέδιο με στόχο να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας σε μια «μεταβατική Αρχή» με διοικητή τον εγκληματία πολέμου Μπλερ, να διαιωνίσει την ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη και να οδηγήσει σε μια «Βάρκιζα»-συνθηκολόγηση την Αντίσταση. ΗΠΑ και Ισραήλ και μαζί τους όλοι οι δυτικοί ιμπεριαλιστές και τα αντιδραστικά μοναρχικά αραβικά καθεστώτα, επιδιώκουν αυτό που δεν έχει καταφέρει ο στρατός κατοχής εδώ και δύο χρόνια.

Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Η Παλαιστινιακή Αντίσταση, το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης που ξαναφουντώνει σε όλες τις χώρες, το «αραβικό πεζοδρόμιο» που βράζει από το Κάιρο μέχρι το Μαρόκο και την Τύνιδα, μπορούν να κάνουν κουρελόχαρτο και αυτό το σχέδιο!

Και να ανοίξουμε το δρόμο για τη νίκη! Για μια Ελεύθερη Παλαιστίνη από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο, «from the river to the sea», όπως διαδηλώνουν εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ενάντια στους σιωνιστές δολοφόνους που ονειρεύονται το «μεγάλο Ισραήλ», ενάντια στις προσπάθειες κυβερνήσεων της Δύσης και διεφθαρμένων αραβικών καθεστώτων να επαναφέρουν «λύση δύο κρατών», παλεύουμε για να τσακίσουμε το σιωνιστικό κράτος εποίκων. Για μια Παλαιστίνη που θα ζουν μαζί Άραβες και Εβραίοι χωρίς νόμους απαρτχάιντ, πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική, με δικαίωμα επιστροφής σε όλους τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες από το 1948 μέχρι σήμερα.

Με την δύναμη της εργατικής τάξης και του μαζικού κινήματος αλληλεγγύης μπορούμε να το πετύχουμε!

Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας

Συμμαχία Σταματήστε τον πόλεμο – Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη