Μαρία Καρυστιανού: Ποιος εκβιάζει την ευρωπαία εισαγγελέα;

Κρίσιμο ερώτημα θέτει σε νέα της παρέμβαση η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023», παραθέτοντας σημεία της συνέντευξης Τύπου της Λάουρας Κοβέσι στα οποία κάνει λόγο για προσπάθειες εκφοβισμού.

«Για ποιον λόγο δεν αντιδρά ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς; Ναι για αθέμιτη επιρροή, με βάση το άρθρο 167 Α ΠΚ, που χρησιμοποίησε η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα. Αδειλίνη όταν βγήκε το Πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που μιλούσε ρητά για φορτίο χημικών επί του τρένου που προκάλεσε τη φονική Πυρόσφαιρα;», τονίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023».

Για ποιον λόγο δεν αντιδρά ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς; Ναι για αθέμιτη επιρροή, με βάση το άρθρο 167 Α ΠΚ, που χρησιμοποίησε η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,…

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Καρυστιανού εξαπέλυσε σήμερα σφοδρά πυρά για το άρθρο 86 του Συντάγματος μετά και τις «βόμβες» της Λάουρας Κοβέσι για τις ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων σε μια σειρά από υποθέσεις και την «ασυλία» που τους παρέχει το εν λόγω άρθρο.

«Το άρθρο 86 είναι ένα πλυντήριο που ξεπλένει ποινικές ευθύνες υπουργών», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού στρέφοντας τα βέλη της κατά του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου που είναι κατηγορούμενος για το μπάζωμα στα Τέμπη.