Ο δήμαρχος Νίκαιας στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι επισκέφθηκε σήμερα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Παράλληλα ενημερώθηκε από την Όλγα Κοσμοπούλου, γιατρό παθολόγο-λοιμωξιολόγο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ και του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, για την πορεία της υγείας του απεργού πείνας.
Ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης δήλωσε: «Με την παρουσία μου σήμερα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας θέλω να στείλω ένα μήνυμα συμπαράστασης στον συμπολίτη μας Πάνο Ρούτσι. Όπως ανέφερα και στον ίδιο και στη σύζυγό του, βρίσκομαι στο πλευρό τους, σε ό,τι χρειαστούν. Παράλληλα, εκφράζω τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου στους γιατρούς και στο υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου που δίνουν καθημερινά τον αγώνα για την υγεία όλων μας».
Η γιατρός Όλγα Κοσμοπούλου τόνισε: «Και εγώ και άλλοι γιατροί συμπαραστεκόμαστε στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, επειδή θεωρούμε ότι είναι απολύτως δίκαιο το αίτημά του και επειδή σεβόμαστε κάθε άνθρωπο που βάζει το σώμα του σε τόση σκληρή δοκιμασία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λύση απόγνωσης, ότι δεν έχει άλλο τρόπο να μεριμνήσει για να ικανοποιηθεί το αίτημά του. Συμπαραστεκόμαστε σε όλες τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών και απαιτούμε διαλεύκανση. Θεωρούμε ότι είναι ηθική μας υποχρέωση να στηρίξουμε τον Πάνο Ρούτσι σε όλη αυτή τη βασανιστική διαδικασία για το σώμα του που έχει αποφασίσει και δεν πτοούμεθα ούτε από απειλές, ούτε από συκοφαντίες, ούτε από οτιδήποτε μπορεί να λέγεται αυτή την περίοδο. Στηριζόμαστε στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που απαιτεί να διαλευκανθεί το έγκλημα των Τεμπών που απαιτεί να μην πάθει τίποτα ο Πάνος Ρούτσι».
Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη, στη συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου, εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, ενώ με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2025, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 1ου Γενικού Λυκείου Ρέντη, του σχολείου που φοίτησε ο Ντένις Ρούτσι φέρει το όνομά του.
Το Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, με αφορμή την απεργία πείνας του συνδημότη μας Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα των Τεμπών,
Εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και την ανθρώπινη κατανόηση προς τον αγώνα του με κύριο αίτημα την εκταφή του παιδιού του και την αναζήτηση των αληθινών λόγων θανάτου του.
Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου, και μάλιστα ενός παιδιού, αποτελεί βαρύ πλήγμα για κάθε οικογένεια και για ολόκληρη την κοινωνία. Ο πόνος και η αγωνία των συγγενών των θυμάτων για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης είναι απολύτως κατανοητοί και ανθρώπινα σεβαστοί.
Ως Δημοτικό Συμβούλιο:
Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον Πάνο Ρούτσι και στεκόμαστε στο πλευρό του. Να γίνει δεκτό το δίκαιο αίτημα εκταφής, τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
Πιστεύουμε ότι κάθε θεσμικά κατατεθειμένο αίτημα που σχετίζεται με την αναζήτηση της αλήθειας και την πληρέστερη διερεύνηση κρίσιμων στοιχείων, πρέπει να εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές με σοβαρότητα και ευαισθησία.
Αναγνωρίζουμε ότι το τραγικό γεγονός των Τεμπών ανέδειξε ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και υπογραμμίζουμε την ανάγκη για έναν σύγχρονο, δημόσιο και ασφαλή σιδηρόδρομο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη στέκεται με σεβασμό και ευθύνη δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ο αγώνας τους να βρει θεσμική ανταπόκριση.
Καλούμε την κοινωνία της πόλης μας να συνεχίσει να δείχνει την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά της, με σεβασμό προς τους ανθρώπους που δοκιμάζονται.
