Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο με θύμα έναν 26χρονο

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον δρόμο από Αγία Γαλήνη προς Ηράκλειο.
Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 26χρονος με συνεπιβάτιδα μια 25χρονη, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες.
Ο 26χρονος οδηγός μεταφέρθηκε σοβαρότατα τραυματισμένος στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου λίγες ώρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 25χρονη κοπέλα τραυματίστηκε, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.
Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.
