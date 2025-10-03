Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
23.0° 20.6°
3 BF
50%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.8° 13.1°
5 BF
58%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
18.0° 16.6°
4 BF
69%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
11°C
10.9° 10.9°
2 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
82%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
62%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
9°C
9.4° 9.4°
3 BF
57%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.2° 17.2°
3 BF
72%
Ηράκλειο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
24.1° 23.3°
5 BF
53%
Μυτιλήνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
20°C
20.5° 19.9°
3 BF
75%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
4 BF
35%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.7° 17.7°
0 BF
72%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
82%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
45%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.0° 18.4°
3 BF
45%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
25.8° 24.3°
2 BF
82%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.7°
4 BF
33%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.3° 17.1°
2 BF
73%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
14°C
14.2° 14.2°
3 BF
67%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
64%
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2025
EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο με θύμα έναν 26χρονο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Παραμένει άγνωστο το πώς το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον δρόμο από Αγία Γαλήνη προς Ηράκλειο.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 26χρονος με συνεπιβάτιδα μια 25χρονη, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. 

Ο 26χρονος οδηγός μεταφέρθηκε σοβαρότατα τραυματισμένος στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου λίγες ώρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 25χρονη κοπέλα τραυματίστηκε, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. 

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.

 

