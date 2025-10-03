Συνεχίζεται η κακοκαιρία, βροχές και στην Αθήνα

Πιο αναλυτικά, σήμερα Παρασκευή, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Λίγες τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 8 έως 18, στη Θράκη από 9 έως 20, στη Θεσσαλία από 8 έως 18, στην Ήπειρο από 8 έως 16, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 21, στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη θερμοκρασία αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 και πρόσκαιρα κατά τόπους 7 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί ο Θερμαϊκός και οι Σποράδες όπου οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Πιθανότητα ισχυρών φαινόμενων υπάρχει έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 11 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.