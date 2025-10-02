Αθήνα, 20°C
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου, 2025
kakokairia
EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μεγάλη ύψη βροχής, δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική, μήνυμα 112 στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Σε πλήρη εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων έλαβαν στα κινητά τους κάτοικοι της Κεντρικής Μακεδονίας, το βράδυ της Πέμπτης, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τα φαινόμενα αφορούσαν στις περιοχές Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής και η προειδοποίηση είχε ισχύ από το βράδυ της Πέμπτης έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Παράλληλα, δεκάδες κλήσεις δέχτηκε σήμερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκδήλωση ισχυρών βροχών, καταιγίδων και τοπικών χαλαζοπτώσεων σε περιοχές της χώρας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 21.30 το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί:

- Στην Αττική: 29 κλήσεις, με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων.

- Στην Αιτωλοακαρνανία: 30 κλήσεις με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

- Στη Μεσσηνία: 8 κλήσεις με ενέργειες σε 3 αντλήσεις υδάτων

- Στην Ήπειρο (Νομοί Πρέβεζας και 'Αρτας ): 15 κλήσεις με ενέργειες σε 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρων.

Σύμφωνα με το meteo, στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής σήμερα έως τις 20:20 και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά. Οι περιοχές όπου καταγράφηκε ύψος βροχής άνω των 90 χιλιοστών είναι η Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων ( 92.6 και 91.4 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα).

Σε χάρτη του meteo.gr / ΕΑΑ παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 20:20 της Πέμπτης. Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό περίπου 80%).

