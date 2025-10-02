Πρόσκρουση τουριστικού σκάφους στο λιμάνι στο Πορτοχέλι

Στην προβλήτα του λιμανιού στο Πορτοχέλι, προσέκρουσε το πρωί της Πέμπτης επιβατηγό-τουριστικό σκάφος με 8 επιβάτες και 4 μέλη πλήρωμα, κατά την διαδικασία πρυμνοδέτησής του.

Στο σημείο πήγαν ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού από ξηράς και ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο εντόπισε το τουριστικό σκάφος αγκυροβολημένο μέσα στο λιμάνι, με τους επιβάτες καλά στην υγεία τους.

Στη συνέχεια, στη περιοχή μετέβη και το καταδυτικό σκάφος «ΣΕΙΡΙΟΣ» με ιδιώτη δύτη, ο οποίος μετά από έλεγχο που έκανε, διαπίστωσε υλικές ζημιές στο τουριστικό, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Πορτοχελίου του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.