Ο Ρουβίκωνας στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Η αναρχική συλλογικότητα Ρουβίκωνας πραγματοποίησε παρέμβαση στο υπουργείο Δικαιοσύνης με αφορμή τον μεγάλο αγώνα που κάνει ο απεργός πείνας, Πάνος Ρούτσι.

Σε ανακοίνωσή του ο Ρουβίκωνας καταγγέλλει την κρατική συγκάλυψη και επιχειρεί να εξοντώσει τον απεργό με αναβολές, αντιφάσεις και επικοινωνιακά τερτίπια.

«Απαιτούμε την άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του απεργού πείνας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

Σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 ο Ρουβίκωνας πραγματοποίησε παρέμβαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος του εγκλήματος των Τεμπών. Ο Ρούτσι διεκδικεί το αυτονόητο: την εκταφή του παιδιού του, τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και τη διασφάλιση ότι γνωρίζει ποιον θάβει.

Το κράτος, που συγκαλύπτει το έγκλημα εδώ και μήνες, επιχειρεί να τον εξοντώσει με αναβολές, αντιφάσεις και επικοινωνιακά τερτίπια. Όμως δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια: αρνούνται στους συγγενείς το δικαίωμα να μάθουν πώς και γιατί σκοτώθηκαν οι δικοί τους. Το αίτημα δεν είναι προσωπικό, είναι συλλογικό: δικαιοσύνη για τα Τέμπη, αλήθεια για τα θύματα, τέλος στη συγκάλυψη.

Απαιτούμε την άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του απεργού πείνας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.