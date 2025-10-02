Δέντρο έπεσε στα Εξάρχεια πάνω σε διερχόμενη μηχανή - Ένας τραυματίας [εικόνες + βίντεο]

Ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά στο κέντρο της Αθήνας, λόγω πτώσης δέντρου από την κακοκαιρία.
Ειδικότερα, ένας άνδρας επέβαινε σε μηχανή και την ώρα που βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα, καταπλακώθηκε από τα κλαδιά του δέντρου, ενώ ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που προχώρησαν σε κοπή του δέντρου.
Παράλληλα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί 11 κλήσεις για άντληση υδάτων, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έγινε κάποια ενέργεια λόγω χαμηλής στάθμης των υδάτων.
