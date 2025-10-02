Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
22.3° 20.2°
3 BF
82%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
16.2° 13.7°
3 BF
90%
Πάτρα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
19°C
20.0° 19.4°
3 BF
72%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
17.9° 17.9°
4 BF
82%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
13.2° 13.2°
1 BF
95%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
7°C
7.4° 7.4°
3 BF
93%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
2 BF
90%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 23.3°
4 BF
48%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
20.9° 20.4°
1 BF
64%
Ερμούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
22°C
22.4° 22.4°
4 BF
68%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.7° 17.7°
0 BF
82%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
4 BF
73%
Λάρισα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.3° 16.2°
1 BF
93%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 24.8°
2 BF
53%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.8° 18.8°
2 BF
94%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.6° 14.3°
3 BF
85%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.8° 14.8°
2 BF
90%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
11°C
10.7° 10.7°
2 BF
89%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου, 2025
farmaka
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για παραπλάνηση των καταναλωτών για το σκεύασμα DIAXIL

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
O ΕΟΦ προειδοποιεί για την ύπαρξη σκευάσματος με το όνομα DIAXIL το οποίο «θεραπεύει τον διαβήτη» κάτι που διαψεύδεται από τον οργανισμό.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προειδοποιεί ότι στο διαδίκτυο προωθείται και πωλείται το σκεύασμα DIAXIL με ψευδείς ισχυρισμούς για τη θεραπεία του διαβήτη, παρουσιάζοντας εγγυημένη αποτελεσματικότητα και υπεροχή έναντι εγκεκριμένων φαρμάκων, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, βελτίωση της γενικότερης υγείας, αποτελούμενο επίσης από φυσικά συστατικά.

Ψευδώς επίσης εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει, ενώ οι καταχωρίσεις συνοδεύονται και από θετικές κριτικές ευχαριστημένων προσώπων που το χρησιμοποίησαν (ενδεικτική σελίδα).

Σε ορισμένες ιστοσελίδες μάλιστα παρουσιάζεται ως «συμπλήρωμα διατροφής», παρόλο που διαφημίζεται για τη θεραπεία ασθένειας. Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του αφού δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας.

Συνιστάται στους πολίτες-καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην εξαπατηθούν και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων διαδικτύου και μάλιστα με "θαυματουργές" θεραπευτικές ιδιότητες ή χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες -ή στην παροχή ιατρικών συμβουλών- καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία τους.

Υπενθυμίζεται ότι η διακίνηση και πώληση νόμιμων φαρμάκων γίνεται μόνο μέσω των φυσικών φαρμακείων. Οποιαδήποτε άλλη διακίνηση, π.χ. μέσω διαδικτύου, απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας μας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για παραπλάνηση των καταναλωτών για το σκεύασμα DIAXIL

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual