Πλημμύρισαν οι γραμμές του τραμ - Ποιες στάσεις είναι εκτός λειτουργίας

Τα πλημμυρισμένα φρεάτια της ΕΥΔΑΠ σε δήμους της νότιας Αθήνας επηρεάζουν και το Τραμ με τη ΣΤΑΣΥ να ανακοινώνει την διεξαγωγή δρομολογίων της γραμμής 7 του τραμ σε τμήματα, κλείνοντας προσωρινά τις στάσεις «Λουτρά Αλίμου», «1η Αγίου Κοσμά», «2η Αγίου Κοσμά» και «Ελληνικό» για προληπτικούς λόγους.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, ο λόγος που κλείνουν οι παραπάνω σταθμοί είναι η συσσώρευση υδάτων σε τμήματα του τροχιόδρομου, εξ' αιτίας προβλημάτων στα φρεάτια της ΕΥΔΑΠ.
«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο – Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος – Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ. Εκτός λειτουργίας είναι οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ.
