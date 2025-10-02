«Πρωτοχιόνια» σε Όλυμπο, Καϊμακτσαλάν και Φαλακρό

Τα πρώτα φθινοπωρινά χιόνια εμφανίστηκαν στον Όλυμπο, το Καϊμακτσαλάν αλλά και το Φαλακρό Δράμας.

Η σημερινή κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα μας, έδωσε και ορισμένες όμορφες εικόνες από την ορεινή Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά μέσα στο φθινόπωρο ντύθηκαν στα «λευκά» οι κορυφές του Ολύμπου, του Καϊμακτσαλάν Πέλλας και του Φαλακρού Δράμας.

Το χιόνι κάλυψε την πλαγιά του Ολύμπου και πιο συγκεκριμένα το Καταφύγιο Κάκαλος στα 2.650 μέτρα υψόμετρο. Η θερμοκρασία έπεσε στους -1 βαθμούς Κελσίου, ενώ πυκνή νέφωση καλύπτει το βουνό. Οι μαγευτικές εικόνες μιλούν από μόνες τους.

Στα λευκά ❄️ έχει ντυθεί από τα ξημερώματα το βουνό των θεών.



Μια μαγική εικόνα σε συνεργασία με το καταφύγιο



— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 2, 2025

Επίσης, «άσπρισαν» το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν, σε ύψος 2.380 μέτρων, αλλά και το χιονοδρομικό του Φαλακρού.