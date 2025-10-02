Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.9° 18.9°
3 BF
89%
Θεσσαλονίκη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
15°C
16.7° 13.1°
2 BF
86%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
21.0° 19.9°
1 BF
70%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
20°C
19.9° 19.9°
5 BF
68%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
13.2° 13.2°
1 BF
94%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
7°C
7.4° 7.4°
2 BF
100%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.7° 17.7°
2 BF
85%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 24.4°
2 BF
48%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.9° 23.2°
3 BF
34%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
64%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.7°
1 BF
82%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
4 BF
68%
Λάρισα
Ψιχάλες μικρής έντασης
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.3° 15.6°
0 BF
94%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.0° 24.8°
3 BF
54%
Χαλκίδα
Ψιχάλες μικρής έντασης
18°C
18.3° 17.8°
2 BF
94%
Καβάλα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
16.0° 14.3°
4 BF
85%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.0° 15.0°
2 BF
88%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
11°C
10.7° 10.7°
0 BF
88%
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου, 2025
olympos
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

«Πρωτοχιόνια» σε Όλυμπο, Καϊμακτσαλάν και Φαλακρό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Τα πρώτα φθινοπωρινά χιόνια εμφανίστηκαν στον Όλυμπο, το Καϊμακτσαλάν αλλά και το Φαλακρό Δράμας.

Η σημερινή κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα μας, έδωσε και ορισμένες όμορφες εικόνες από την ορεινή Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά μέσα στο φθινόπωρο ντύθηκαν στα «λευκά» οι κορυφές του Ολύμπου, του Καϊμακτσαλάν Πέλλας και του Φαλακρού Δράμας.

Το χιόνι κάλυψε την πλαγιά του Ολύμπου και πιο συγκεκριμένα το Καταφύγιο Κάκαλος στα 2.650 μέτρα υψόμετρο. Η θερμοκρασία έπεσε στους -1 βαθμούς Κελσίου, ενώ πυκνή νέφωση καλύπτει το βουνό. Οι μαγευτικές εικόνες μιλούν από μόνες τους. 

Επίσης, «άσπρισαν» το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν, σε ύψος 2.380 μέτρων, αλλά και το χιονοδρομικό του Φαλακρού.

