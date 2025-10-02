Αθήνα, 18°C
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου, 2025
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων - Μέχρι αύριο ισχυρές καταιγίδες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Που θα εκδηλωθούν επικίνδυνα φαινόμενα.

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας μέχρι και αύριο.

Σύμφωνα με επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε χθες, από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται πως έχουν ηχήσει προειδοποιητικά μηνύματα του 112 στη Λακωνία αλλά και σε κατοίκους του Ιονίου, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Σήμερα

  • Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου
  • Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο
  • Στην κεντρική Μακεδονία
  • Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες
  • Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων
  • Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Αύριο

  • Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα
  • Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
  • Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

  • Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής
  • Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι
  • Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.
