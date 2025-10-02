«Πλιάτσικο» με τα σπίτια

Nα λογοδοτήσουν «οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται» για την «κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων» απαιτεί ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης». Το αντιπολιτευόμενο κόμμα μιλά για ακόμα ένα «κυβερνητικό πλιάτσικο», για «προμήθειες εκτός προδιαγραφών», ζητώντας συνολικό έλεγχο του συγκεκριμένου εξοπλισμού ανακύκλωσης, ενώ καλεί τα δημοτικά συμβούλια της χώρας να κινηθούν νομικά ώστε «να προστατεύσουν τα χρήματα των δημοτών και να στείλουν το μήνυμα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον». Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη υπόθεση προστίθεται σε όσα «ελληνικά πεπραγμένα» έχει βάλει στο «μικροσκόπιό» της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε κατόπιν της «τριπλής» απόφασης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για ανάκτηση ευρωπαϊκών πόρων, συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, από φορείς διαχείρισης απορριμμάτων που προμηθεύτηκαν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. Πρόκειται για φορείς της Αττικής (ΕΔΣΝΑ), της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η «Εφ.Συν.» ανέδειξε πρώτη τη συγκεκριμένη υπόθεση, παρουσιάζοντας τις υπουργικές αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες οι δαπάνες για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» κρίθηκαν μη επιλέξιμες, καθώς οι προδιαγραφές των διαγωνισμών προμήθειας κρίθηκαν «φωτογραφικές», ενώ το έργο κρίθηκε υπερκοστολογημένο. Το αποτέλεσμα είναι να ζητείται να επιστραφούν εκατομμύρια ευρώ από τους τρεις φορείς διαχείρισης, απειλώντας τους προϋπολογισμούς των δήμων και, κατ’ επέκταση, τις τσέπες των δημοτών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επιβεβαίωση όσων κατήγγελλε από το 2020: «μεθοδεύσεις, υπερκοστολογήσεις, αποκλεισμοί και νόθευση του ανταγωνισμού, προμήθειες εκτός προδιαγραφών, ανύπαρκτος έλεγχος, με μόνο στόχο την εξυπηρέτηση των ημετέρων». Καταλογίζει ευθύνη «αποκλειστικά στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση της Ν.Δ., που χειρίστηκε λανθασμένα για ακόμη μια φορά -όπως και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ- τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, με σοβαρές ενδείξεις μεθόδευσης των διαδικασιών». Θυμίζει μάλιστα ότι στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου έχει καταθέσει 12 ερωτήσεις για τις «προβληματικές συμβάσεις», αλλά το υπουργείο Περιβάλλοντος «επέλεξε να τις αγνοήσει».

Οι αποφάσεις του ΥΠΟΙΚ αφορούν προμήθειες μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020. Πέρα από δημάρχους, και ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει ότι προμήθειες του ίδιου εξοπλισμού ανακύκλωσης έχουν γίνει και μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και ζητά «όλες οι συμβάσεις να ελεγχθούν εξονυχιστικά, με ανεξάρτητους ελέγχους από τη Δικαιοσύνη και πλήρη διαφάνεια».

«Τα “σπιτάκια” δεν ήταν λάθος, αλλά ήταν μέρος ενός προαποφασισμένου σχεδίου από το 2019, για να στηθεί μια επιχείρηση αρπαγής δημόσιων πόρων στην ανακύκλωση. Η κυβέρνηση, αντί να στηρίξει πραγματικά την πρόληψη, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, έσπευσε να μεθοδεύσει αναθέσεις σε ημετέρους εις βάρος των δήμων και των πολιτών. Και τώρα που η χώρα υστερεί στην ανακύκλωση με κυβερνητική ευθύνη, παρουσιάζει ως μονόδρομο την καύση, δεσμεύοντας τη χώρα σε νέα σκάνδαλα με πανάκριβες, αντιπεριβαλλοντικές, ιδιωτικές μονάδες που θα φορτώσουν ξανά το κόστος στους δήμους και τελικά στους πολίτες», τονίζουν στη χθεσινή κοινή ανακοίνωσή τους οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτιάδης Ζαμπάρας (Περιβάλλοντος) και Θεόφιλος Ξανθόπουλος (Εσωτερικών).