Ράμματα για την ομάδα των έξι «αρίστων» του Κτηματολογίου

Eνα απίστευτο «γαλάζιο» παρασκήνιο με βουλευτές και υπουργούς που ευνοούνται να κάνουν ρουσφέτια στους ψηφοφόρους τους και άλλους που μπαίνουν σε «μαύρη λίστα», συστήματα Πληροφορικής που πέφτουν καθώς έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ καρκινοβατούν και ιδιώτες που αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε κρίσιμα προσωπικά δεδομένα περιγράφονται σε πολυσέλιδη καταγγελία ομάδας εργαζομένων από το Κτηματολόγιο που ζητούν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το μακροσκελές κείμενο δεν φέρει συγκεκριμένες υπογραφές, αλλά πολλά από τα καταγγελλόμενα έχουν περιληφθεί τους τελευταίους μήνες σε δημοσιεύματα χωρίς να έχουν απαντηθεί. Παραθέτουμε ενδεικτικά τους τίτλους τριών από τα δημοσιεύματα της «Εφ.Συν.», τα δύο τον περασμένο Μάιο, όταν κατέρρεαν τα συστήματα Πληροφορικής στο Κτηματολόγιο («Ο ψηφιακός αραμπάς Κυρανάκη και το κύκλωμα», 7/5/2025, και «Επιτέλους ποιος διοικεί αυτό το Κτηματολόγιο», 9/5/2025) και ένα πιο πρόσφατο («Κρασάρουν τα συστήματα του Κτηματολογίου», 19/9/2025). Μάλιστα, τον Ιούλιο υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει συγκεκριμένη έρευνα, αλλά το Κτηματολόγιο εξέδωσε τότε διάψευση.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Στο στόχαστρο της καταγγελίας τίθεται μια ομάδα έξι προσώπων με κεντρικό τον τέως υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος ήταν αρμόδιος για το Κτηματολόγιο έως τον περασμένο Μάρτιο που ανέλαβε να... σώσει τον ελληνικό σιδηρόδρομο ως αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών. Στην ίδια ομάδα περιλαμβάνεται ο τότε πρόεδρος του Κτηματολογίου, Στέλιος Σακαρέτσιος, που τελικά ακολούθησε τον Κ. Κυρανάκη ως γενικός γραμματέας Μεταφορών. Επίσης, συγγενικό πρόσωπο του κ. Σακαρέτσιου που είχε προσληφθεί ως μετακλητός στον Κυρανάκη αλλά είχε εγκατασταθεί στο Κτηματολόγιο και ανέλαβε να διεκπεραιώνει αιτήματα πολιτών κατά προτεραιότητα ως «αντ’ αυτού» του υφυπουργού, όπως και δύο διευθυντικά στελέχη του φορέα.

Το έκτο πρόσωπο δεν προέρχεται μέσα από το Κτηματολόγιο, αλλά είναι ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρείας διαχείρισης ακινήτων (Real Estate). Εργαζόταν όμως πριν από λίγα χρόνια για την κυβέρνηση ως αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στην οποία ταυτόχρονα εργάζονταν ο Στ. Σακαρέτσιος και ένα από τα διευθυντικά στελέχη που προαναφέραμε. Αυτό το έκτο πρόσωπο, όμως, συνδέεται και με την υπουργό Παιδείας, ως σύντροφος της Σοφίας Ζαχαράκη που έχει μιλήσει για τη συγκεκριμένη σχέση της σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Σοφία Ζαχαράκη | POOL/ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ομως, η κ. Ζαχαράκη, εκτός από υπουργός είναι και βουλεύτρια Ανατολικής Αττικής. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, όποτε η κ. Ζαχαράκη ζητούσε επίσπευση έκδοσης δικαιολογητικών από το Κτηματολόγιο, η εξυπηρέτηση ήταν άμεση μέσω ενός εξωθεσμικού παράκεντρου που ονομάστηκε «Επιτελικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων». Σύμφωνα με την καταγγελία, το ίδιο «επιτελικό» κέντρο έκοβε τα αιτήματα άλλων βουλευτών ανταγωνιστών του διδύμου Κυρανάκη - Ζαχαράκη. Στη «μαύρη λίστα» αναφέρονται συγκεκριμένα τα ονόματα του Μάκη Βορίδη, του Κωστή Χατζηδάκη και του Βασίλη Οικονόμου, αλλά και ο Νίκος Δένδιας που ζητούσε εξυπηρετήσεις για τον Νότιο Τομέα Αττικής και την Κέρκυρα.

Το κείμενο της καταγγελίας σκιαγραφεί ένα ολόκληρο σχέδιο που ξεκίνησε με τη βεβιασμένη κατάργηση όλων των Υποθηκοφυλακείων, που είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί ένας τεράστιος όγκος εκκρεμοτήτων στα Κτηματολογικά Γραφεία. Η κυβέρνηση διαφήμιζε την ψηφιοποίηση, αλλά όποιος ζητούσε ένα δικαιολογητικό για να μεταβιβάσει ακίνητο, έπρεπε να περιμένει επί μήνες. Ετσι, η ομάδα των έξι δημιούργησε το «επιτελικό κέντρο» ως μηχανισμό υπερπήδησης της λίστας αναμονής, με τον συγγενή του Σ. Σακαρέτσιου να διεκπεραιώνει την προτεραιοποίηση «με το πάτημα ενός κουμπιού».

Η ομάδα των εργαζομένων που ζητάει την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τονίζει ότι όλα τα παραπάνω συμβαίνουν σε έναν φορέα που χρηματοδοτείται αφειδώς από τις Βρυξέλλες και το Ταμείο Ανάκαμψης με έργα όπως η ψηφιοποίηση του Αρχείου Υποθηκοφυλακείων (242,5 εκατ. ευρώ), η βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (11,8 εκατ.), το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων (8,3 εκατ.) και άλλα.

Παρά τον πακτωλό των χρημάτων που διατίθεται, το απαρχαιωμένο Πληροφορικό Σύστημα του Κτηματολογίου τελεί υπό κατάρρευση καθώς αυξάνεται συνεχώς ο όγκος των δεδομένων και των υπηρεσιών. Η λειτουργία του ανεστάλη επί σειρά ημερών μέσα στο καλοκαίρι και όλα τα διευθυντικά στελέχη παραιτήθηκαν, ενώ δεν προχώρησε η σύμβαση-πλαίσιο (4,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και αντικαταστάθηκε από απευθείας αναθέσεις. Στην καταγγελία περιλαμβάνονται και άλλες σκοτεινές πτυχές:

● Τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη», δηλαδή εκείνα που δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο. Οι καταγγέλλοντες υπαινίσσονται ότι κάποια πέρασαν σε «γνωστό ιδιοκτήτη» και πρέπει να ελεγχθεί με ποια διαδικασία έγινε αυτό, με ποιες εγκρίσεις και νομικό έλεγχο και φυσικά εάν σχεδόν αμέσως μετά, τα ακίνητα αυτά πουλήθηκαν.

● Την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του συντρόφου της Σοφίας Ζαχαράκη που διαφήμιζε σε ανακοίνωσή της ότι «ενώνει τις δυνάμεις της στρατηγικά με το Ελληνικό Κτηματολόγιο» και αναπτύσσει «καινοτόμο πλατφόρμα με κρίσιμες πληροφορίες», την ώρα που όλα τα funds ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα του Κτηματολογίου χωρίς ο νόμος να το επιτρέπει.

● Το έργο της ψηφιοποίησης των χάρτινων αρχείων των Υποθηκοφυλακείων όπου το Κτηματολόγιο «εξαπατά ουσιαστικά το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Ενωση», καθώς περιορίζεται σε ένα βιαστικό σκανάρισμα μόνο των τελευταίων ετών προκειμένου να φανεί ότι προχωρά το έργο.