Οι περιφερειάρχες αδειάζουν την κυβέρνηση

Οχι μόνο διαψεύδουν, αλλά και κατηγορούν την κυβέρνηση για... πονηριές! Ο λόγος για τους περιφερειάρχες της χώρας, οι οποίοι με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησαν χθες σε μια ηχηρή αποδόμηση των κυβερνητικών ισχυρισμών περί εμπλοκής των περιφερειών στην καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου.

Με ανακοίνωσή της η Ενωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) ξεκαθαρίζει ότι η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση «δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εμπλοκή στη διαδικασία των αγροτικών ενισχύσεων». Οι περιφέρειες ήταν «πλήρως αποκλεισμένες από τη διαδικασία απόδοσης άμεσων οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς και ουδεμία συμμετοχή είχαν σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής», τονίζει η Ενωση, η πλειοψηφία της οποίας πρόσκειται στη Ν.Δ.

Πρόκειται για σκληρή απάντηση σε πρόσφατους ισχυρισμούς «κυβερνητικών πηγών». Σε μια προσπάθεια «ρελάνς» οι πηγές αυτές εμφάνιζαν τις περιφέρειες και όχι τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως αρμόδιο φορέα για την καταμέτρηση αιγοπροβάτων, επιχειρώντας να επιτεθούν στον βουλευτή Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χνάρη, πρώην αντιπεριφερειάρχη Κρήτης. Οι ισχυρισμοί για τα περί αρμοδιότητας των περιφερειών διατυπώθηκαν μετά την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, στην εξεταστική επιτροπή.

Ο χειρισμός των επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων ανήκει «αποκλειστικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει η ΕΝΠΕ. Οι περιφερειάρχες διευκρινίζουν ακόμα ότι η σχετική υγειονομική-κτηνιατρική βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών «αποτελεί ιδιοκτησία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης» και οποιαδήποτε άλλη αναφορά «γίνεται μόνο εκ του πονηρού», καθώς αυτή η βάση συστάθηκε για την τήρηση της κτηνιατρικής νομοθεσίας και μόνο.

«Ελπίζουμε να μη χρειαστεί να επανέλθουμε στην παροχή διευκρινίσεων για την αποκατάσταση της αλήθειας από οποιαδήποτε άλλη αναφορά ή προσπάθεια σύνδεσης των περιφερειών με τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ», καταλήγουν οι περιφερειάρχες.