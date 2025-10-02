Σύγκρουση μηχανής με πατίνι, νεκρός 44χρονος στην Πέτρου Ράλλη

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στις 06:15, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης στο ρεύμα προς Κηφισό.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μια μοτοσικλέτα φαίνεται να συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη του πατινιού, ηλικίας 44 ετών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φαίνεται να εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.
Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τον εντοπισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας.
