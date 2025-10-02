Επελαύνει το νέο κύμα κακοκαιρίας, έκτακτο δελτίο ΕΜΥ

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ για το επόμενο 48ωρο • Πού προβλέπονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει ήδη τη Δυτική Ελλάδα και αναμένεται να επεκταθεί σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σήμερα κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στη Ζάκυνθο σύμφωνα με απόφαση του Δήμου.

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα κλήθηκαν να παραμείνουν Δήμοι και αρμόδιοι φορείς μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η επέλαση της κακοκαιρίας ξεκίνησε από χθες το βράδυ καθώς ισχυρές καταιγίδες πλήττουν τα νησιά του Ιουνίου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ενώ μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Αχαΐα #Ηλεία #Μεσσηνία



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2025

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) – Παρασκευής (3-10-25), σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.

Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

⇒ Την Πέμπτη (2-10-25)

Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

⇒ Την Παρασκευή (3-10-25)

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Έντονη βροχόπτωση στην Κέρκυρα – Απεγκλωβίστηκε οικογένεια

Λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα, αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.

Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους. Να σημειωθεί ότι προς ώρας η πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για επέμβαση.