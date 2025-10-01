Μηνύματα 112 για την κακοκαιρία σε Ιόνιο, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες.

Ισχυρή κακοκαιρία που ξεκινά από τα δυτικά, θα πλήξει τη χώρα μας κατά το διήμερο Πέμπτης - Παρασκευής. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, καθώς και η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

Ήδη μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους του Ιονίου, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας, προειδοποιώντας τους για τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Τα μηνύματα προειδοποιούν για «ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες», καλώντας τους κατοίκους να προσέχουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

112 Greece (@112Greece) October 1, 2025

Σύμφωνα με το meteo, από απόψε βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στον Ιόνιο. Από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστούν από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά έως το απόγευμα της Πέμπτης, στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης και στην Ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη από το απόγευμα της Πέμπτης.

Σε ότι αφορά την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Αιγαίο και την Κρήτη και θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάζει μεγάλη πτώση την Πέμπτη στα βορειοδυτικά και την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Η πτώση θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 10 °C.

Αξίζει επιπλέον να σημειωθούν τα παρακάτω:

Από το βράδυ της Πέμπτης θα σημειωθούν οι πρώτες χιονοπτώσεις του Φθινοπώρου στα ορεινά των βορειοδυτικών ηπειρωτικών και κυρίως σε τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας

Οι καταιγίδες στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στα νότια ηπειρωτικά θα συνοδεύονται σε κάποιες περιπτώσεις από χαλαζοπτώσεις

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν ενίσχυση και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Υπάρχει πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Πέμπτη κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).