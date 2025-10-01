Καρυστιανού: Να σταματήσουν να μας παραμυθιάζουν [βίντεο]

Αιχμηρή για ακόμη μια φορά η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της κατά την οποία υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση ψεύδεται όταν χρησιμοποιεί ως δικαιολογία το «έχουν απαντηθεί όλα» για το έγκλημα των Τεμπών.

Μιλώντας στο «Ναυτεμπορική TV» η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 σημειώνει με νόημα «πηγαίνουμε σε μία δίκη, στην οποία το υπουργείο δεν κατηγορείται για τίποτα», είπε, προσθέτοντας: «κατηγορούνται ο σταθμάρχης, οι υπάλληλοι και κάποιοι διευθυντές που ακολουθούσαν εντολές. Προφανώς φταίνε, αλλά δεν φταίνε τόσο όσο οι άλλοι που έφαγαν τα λεφτά της σύμβασης 717, δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο τρένο, δίνανε την άδεια κυκλοφορίας ενώ ήταν τελείως επισφαλής η μετακίνηση με τον σιδηρόδρομο, έκαναν όλα αυτά τα αίσχη και φυσικά μετέφεραν και το υλικό που μετέφεραν, γι’ αυτό και δεν έχουμε και κανένα πραγματικό βίντεο που να μας δείχνει την πορεία του εμπορικού».

«Να σταματήσουν να μας παραμυθιάζουν ότι θέλουμε να καθυστερήσουμε τη δίκη παρωδία και ότι ενδιαφέρονται δήθεν περισσότερο από εμάς για την αποκάλυψη της αλήθειας», πρόσθεσε τονίζοντας ότι ο ανακριτής των Τεμπών «σκοπίμως αρχειοθετεί επί 2,5 χρόνια πορίσματα που δείχνουν την αλήθεια» συμπληρώνει και τονίζει ότι «η δικαιολογία ότι όλα έχουν απαντηθεί είναι μεγάλο ψέμα», προσθέτοντας ότι δεν έχει δοθεί καν άδεια για εκταφή με σκοπό την ταυτοποίηση DNA. «Ξεκινά προκαταρκτική έρευνα που είναι μια πολύμηνη διαδικασία».

Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για τις εξελίξεις με το θέμα των αιτημάτων εκταφής σχολιάζοντας «εμένα που το παιδί μου ξέρω από το ηχητικό σκοτώθηκε σε δεύτερο χρόνο, ζούσε από τη σύγκρουση, μπορεί να ήταν δίπλα μου τώρα αν δεν γινόταν η έκρηξη, το ξέρετε ότι προχωρώ σε μια δίκη –και εγώ και οι υπόλοιποι που κάηκαν οι άνθρωποί τους ζωντανοί- στην οποία δεν υπάρχει κατηγορία για τη φωτιά; Είναι σαν μην έγινε ποτέ φωτιά; Εγώ τι έχω να περιμένω από αυτή τη δίκη; Πρέπει να υπάρχουν ένοχοι για την έκρηξη και τη φωτιά, αφού κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι».

Αναφερόμενη στον Πάνο Ρούτσι και την απεργία πείνας είπε ότι: «Έχει χάσει αρκετό βάρος απότομα, είναι με ηλεκτρολύτες και βιταμίνες που του δίνουν. Χθες και σήμερα που μιλήσαμε, όποτε τον ρωτάω, μου λέει “Μαρία είμαι καλά, είμαι δυνατός, μην στενοχωριέσαι”. Φανταστείτε, μας δίνει και κουράγιο, τέτοιος άνθρωπος είναι ο Πάνος» σημείωσε και πρόσθεσε πως «είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Έχει κινητοποιηθεί όλη η κοινωνία αλλά όχι οι άνθρωποι που πρέπει για να μας δώσουν το ΟΚ και στην τελική να μας αποδείξουν ότι κάνουμε λάθος».

Τέλος, σε ερώτηση για την πολιτική η Μαρία Καρυστιανού απάντησε: «ασκώ πολιτική γιατί ήμουν από πάντα πολιτικό ον. Τώρα με τον θάνατο της κόρης μου, θα γίνω ακόμη περισσότερο. Φυσικά και θα φωνάζω γιατί δεν υπάρχει ανεξαρτησία Δικαιοσύνης και γιατί ζω σε μια χώρα που έχουν καταλυθεί οι θεσμοί. Θα το κάνω μέχρι τέλους. Αυτό θα πρέπει να το συνηθίσουν. Οι πολίτες αρχίζουν να μιλάνε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει κόμμα. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ότι έχει βγει η κοινωνία στους δρόμους, μιλώντας για πράγματα βασικά, για την αξία της ανθρώπινης ζωής, την αξιοπρέπεια, την ηθική, το δίκαιο, το σωστό, το κράτος δικαίου. Αυτά δεν έχουν δίπλα κομματικές αποχρώσεις, είναι η βάση μιας σωστής κοινωνίας».