Εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα - Νεκρός 64χρονος οδοκαθαριστής

Νέα απώλεια εν ώρα εργασίας, με έναν 64χρονο οδοκαθαριστή να χάνει τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς στο κέντρο της πρωτεύουσας • Τι καταγγέλλει το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής.

Άλλο ένα εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες αυτή τη φορά στην καρδιά της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ένας 64χρονος συμβασιούχος που εργαζόταν στον καθαρισμό δρόμου κατέρρευσε από καρδιακό επεισόδιο. Στο σημείο φέρεται να βρέθηκε γιατρός εκτός υπηρεσίας, του έκανε κάρπα αλλά δεν επανερχόταν. Οι συνάδελφοι του κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έκανε 20 λεπτά να φτάσει στο σημείο.

Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής σχολιάζει για το θλιβερό περιστατικό «αντί ο συνάδελφος να ήταν στο σπίτι του και στην οικογένεια του, στα 64 χρόνια του έδινε ακόμα μάχη για το μεροκάματο προκειμένου να μαζέψει κάποια ένσημα για να μπορέσει να βγει στη σύνταξη». Επιπλέον κατήγγειλε υπό τη μορφή ερωτήματος την καθυστέρηση της άφιξης του ασθενοφόρου στο κέντρο της πρωτεύουσας, ρωτώντας το υπουργείο Υγείας «αν ο συνάδελφος ήταν σε κάποιο προάστιο πόσες ώρες θα έκανε;»

Οι εργαζόμενοι στο Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής απαιτούν «εδώ και τώρα να μειωθούν τα όρια ηλικίας για σύνταξη» στα 60 έτη για τους άντρες και τα 55 έτη για τις γυναίκες. Αντίστοιχα για όσους είναι στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων 55 για τους άνδρες και 50 για τις γυναίκες.

Επιπλέον το συνδικάτο απαιτεί αυξήσεις στους μισθούς κατά 20%, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού καθώς και τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.