Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
Αδιανόητο: 31χρονος έστειλε στο νοσοκομείο από το ξύλο οικογένεια για χρωστούμενα ενοίκια

efsyn.gr
Συνελήφθη ο δράστης • Αναζητείται ο συνεργός • Επιτέθηκαν με ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα, αφού πρώτα εισέβαλαν στο διαμέρισμα.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Άνοιξης χθες το βράδυ, καθώς ένας 31χρονος πλάκωσε στο ξύλο μια ολόκληρη οικογένεια επειδή φαίνεται πως του χρωστούσαν ενοίκια. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 9 το βράδυ ένας 31χρονος μαζί με έναν άγνωστο συνεργό του εισέβαλαν στο διαμέρισμα και χρησιμοποιώντας ρόπαλο και αιχμηρό αντικείμενο επιτέθηκαν στην οικογένεια.

Συγκεκριμένα από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 44χρονος, ο 86χρονος πατέρας του και η 74χρονη μητέρα του ενώ στο διαμέρισμα βρισκόταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγος του. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον 31χρονο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου διαμένει η οικογένεια, και τον συνέλαβαν. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, αυτοδικία, φθορά ξένης περιουσίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

