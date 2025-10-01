Αθήνα, 23°C
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
Βροχόπτωση στην Αττική | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ - Αναλυτικά που θα βρέξει

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.

Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2/10/25)

  • Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου
  • Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο
  • Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία
  • Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες
  • Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία
  • Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.


Β. Την Παρασκευή (3/10/25)

  • Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα
  • Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
  • Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.


Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

  • Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα
  • Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής
  • Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι
  • Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ - Αναλυτικά που θα βρέξει

