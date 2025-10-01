ΕΥΔΑΠ: Η περίεργη οσμή του νερού σε περιοχές της Αθήνας είναι παροδική και ακίνδυνη

Καθησυχάζει η ΕΥΔΑΠ για τη διαφοροποίηση της οσμής του νερού που παρατηρήθηκε στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.

Δεν τίθεται θέμα με την ποιότητα του νερού και το φαινόμενο είναι παροδικό επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΕΥΔΑΠ σχετικά με τη διαφοροποίηση της οσμής του νερού βρύσης που παρατηρήθηκε στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.

Η Εταιρεία γνωστοποιεί πως το φαινόμενο οφείλεται σε έκτακτους χειρισμούς εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.