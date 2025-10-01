Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.1° 21.7°
2 BF
66%
Θεσσαλονίκη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
17.3° 14.6°
1 BF
91%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
22°C
24.0° 21.6°
1 BF
55%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
68%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
52%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
2 BF
64%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
13°C
13.4° 13.4°
3 BF
62%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.8° 21.8°
2 BF
54%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 22.8°
2 BF
68%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.9° 21.0°
2 BF
51%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
64%
Σκόπελος
Ψιχάλες μικρής έντασης
20°C
21.5° 19.7°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
64%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
88%
Λαμία
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
22.7° 20.1°
3 BF
64%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 24.8°
3 BF
57%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 22.8°
2 BF
56%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.4° 18.3°
3 BF
67%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.8° 15.8°
1 BF
86%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
64%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
eydap
EUROKINISSI/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

ΕΥΔΑΠ: Η περίεργη οσμή του νερού σε περιοχές της Αθήνας είναι παροδική και ακίνδυνη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Καθησυχάζει η ΕΥΔΑΠ για τη διαφοροποίηση της οσμής του νερού που παρατηρήθηκε στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.

Δεν τίθεται θέμα με την ποιότητα του νερού και το φαινόμενο είναι παροδικό επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΕΥΔΑΠ σχετικά με τη διαφοροποίηση της οσμής του νερού βρύσης που παρατηρήθηκε στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.

Η Εταιρεία γνωστοποιεί πως το φαινόμενο οφείλεται σε έκτακτους χειρισμούς εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Από την ΕΥΔΑΠ ανακοινώνεται ότι, λόγω έκτακτων χειρισμών εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.

Η ΕΥΔΑΠ διαβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο είναι παροδικό.

Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΕΥΔΑΠ: Η περίεργη οσμή του νερού σε περιοχές της Αθήνας είναι παροδική και ακίνδυνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual