Λειψυδρία: Η λίμνη του Μόρνου έχει στερέψει κατά 54% από το 2022 [βίντεο]

Ανησυχία προκαλεί η εικόνα της λίμνης Μόρνου που τροφοδοτεί με νερό την Αττική, καθώς μέσα σε λίγα χρόνια η στάθμη του νερού έχει υποχωρήσει ραγδαία, αναδεικνύοντας τη λειψυδρία σε μείζον ζήτημα προς αντιμετώπιση.

Η ομάδα του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσιάζει την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης τα τελευταία 4 χρόνια για την έκταση της λίμνης του Μόρνου.

Από την ανάλυση του Meteo προέκυψα τα εξής:

Το 2022 η έκταση ήταν υψηλότερη του μέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας, κυμαινόμενη μεταξύ 16.6 km² και 19.1 km².

Το 2023 σημειώθηκε σημαντική μείωση, με την έκταση της λίμνης να υποχωρεί στα 14.3 km² τον Δεκέμβριο.

Το 2024 η μείωση συνεχίστηκε ακόμη εντονότερα, με την έκταση της λίμνης να υποχωρεί στα 10.4 km² τον Νοέμβριο.

Το 2025 (μέχρι τον Σεπτέμβριο) συνεχίστηκε η μείωση, με την έκταση της λίμνης να υποχωρεί στα 8.7 km² τον Σεπτέμβριο, που είναι η χαμηλότερη καταγραφή της περιόδου.

Συνολικά, από το 2022 έως σήμερα η έκταση έχει μειωθεί κατά περίπου -54% (από ~19.1 km² σε 8.7 km²).

Το πρόβλημα της μείωσης της έκτασης αλλά και των αποθεμάτων της λίμνης του Μόρνου, οδήγησε τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, να ενεργοποιήσει τη νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, το Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου (www.meteo.gr/mornos).

Βασικό στοιχείο του Παρατηρητηρίου αποτελούν οι δορυφορικές εικόνες της λίμνης, οι οποίες θα ανανεώνονται ανά δεκαπενθήμερο και θα συγκρίνονται με παλαιότερες, οι παρατηρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργεί η μονάδα ΜΕΤΕΟ, καθώς και η αποτίμηση της έκτασης της χιονοκάλυψης στην περιοχή.