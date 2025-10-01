Νεκρός ο άνδρας που ήταν εγκλωβισμένος σε σπηλιά στη Λάρισα

Θλιβερό τέλος είχε η επιχείρηση διάσωση ενός 53χρονου άνδρα που είχε εγκλωβιστεί σε μια σπηλιά ανάμεσα στους Γόννους και την Καλλιπεύκη.

Ο άνδρας αρχικά είχε επαφή με τους διασώστες και επικοινωνούσε μαζί τους, ωστόσο κατά το τελικό στάδιο της ανάσυρσης η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες από τη Λάρισα και τις ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Ο εγκλωβισμένος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Υπενθυμίζεται πως στην αυτοσχέδια σήρραγα όπου σημειώθηκε το περιστατικό, βρισκόταν αρχικά μια ομάδα 4-5 ανθρώπων. Αρκετοί εξ αυτών παρουσίασαν έντονη ζάλη και δυσφορία. Ο πρώτος που κατάφερε να βγει, ενημέρωσε για το περιστατικό και ζήτησε τη βοήθεια των Αρχών, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Οι Αρχές αναζητούν πλέον τα αίτια του περιστατικού και ερευνούν τον σκοπό για τον οποίο είχε κατασκευαστεί η σήραγγα.

Σύμφωνα, όμως, με τα όσα αναφέρουν κάτοικοι των γύρω χωριών, η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται εδώ και έναν χρόνο να πηγαίνει στο σημείο και να πραγματοποιεί εργασίες στη σπηλιά, ενώ οι φήμες αναφέρουν πως έψαχναν για λίρες.

Εντύπωση, ακόμη, προκαλεί το γεγονός ότι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που δεν παγιδεύτηκαν έχουν εξαφανιστεί.