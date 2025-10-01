Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
18°C
19.5° 17.2°
2 BF
80%
Θεσσαλονίκη
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
16°C
17.4° 14.9°
3 BF
83%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
17°C
17.1° 15.0°
1 BF
66%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
8°C
7.9° 7.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
82%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.8° 14.8°
2 BF
84%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
10°C
10.4° 10.4°
3 BF
82%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
16.0° 16.0°
1 BF
82%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.7° 16.8°
2 BF
88%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.7° 16.9°
2 BF
70%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
73%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
21.5° 18.7°
1 BF
77%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
77%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αίθριος καιρός
18°C
18.3° 15.1°
2 BF
78%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
22.8° 22.7°
3 BF
70%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.1° 15.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.3° 13.3°
2 BF
54%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.8° 15.8°
1 BF
91%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
10.7° 10.7°
1 BF
87%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
Σπηλιά
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Νεκρός ο άνδρας που ήταν εγκλωβισμένος σε σπηλιά στη Λάρισα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Η επιχείρηση διάσωσης του 53χρονου είχε φρικτό τέλος.

Θλιβερό τέλος είχε η επιχείρηση διάσωση ενός 53χρονου άνδρα που είχε εγκλωβιστεί σε μια σπηλιά ανάμεσα στους Γόννους και την Καλλιπεύκη. 

Ο άνδρας αρχικά είχε επαφή με τους διασώστες και επικοινωνούσε μαζί τους, ωστόσο κατά το τελικό στάδιο της ανάσυρσης η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες από τη Λάρισα και τις ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Ο εγκλωβισμένος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Υπενθυμίζεται πως στην αυτοσχέδια σήρραγα όπου σημειώθηκε το περιστατικό, βρισκόταν αρχικά μια ομάδα 4-5 ανθρώπων. Αρκετοί εξ αυτών παρουσίασαν έντονη ζάλη και δυσφορία. Ο πρώτος που κατάφερε να βγει, ενημέρωσε για το περιστατικό και ζήτησε τη βοήθεια των Αρχών, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Οι Αρχές αναζητούν πλέον τα αίτια του περιστατικού και ερευνούν τον σκοπό για τον οποίο είχε κατασκευαστεί η σήραγγα.

Σύμφωνα, όμως, με τα όσα αναφέρουν κάτοικοι των γύρω χωριών, η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται εδώ και έναν χρόνο να πηγαίνει στο σημείο και να πραγματοποιεί εργασίες στη σπηλιά, ενώ οι φήμες αναφέρουν πως έψαχναν για λίρες.

Εντύπωση, ακόμη, προκαλεί το γεγονός ότι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που δεν παγιδεύτηκαν έχουν εξαφανιστεί. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νεκρός ο άνδρας που ήταν εγκλωβισμένος σε σπηλιά στη Λάρισα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual