Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
18°C
19.5° 17.2°
2 BF
80%
Θεσσαλονίκη
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
16°C
17.4° 14.9°
3 BF
83%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
17°C
17.1° 15.0°
1 BF
66%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
8°C
7.9° 7.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
82%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.8° 14.8°
2 BF
84%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
10°C
10.4° 10.4°
3 BF
82%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
16.0° 16.0°
1 BF
82%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.7° 16.8°
2 BF
88%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.7° 16.9°
2 BF
70%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
73%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
21.5° 18.7°
1 BF
77%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
77%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αίθριος καιρός
18°C
18.3° 15.1°
2 BF
78%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
22.8° 22.7°
3 BF
70%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.1° 15.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.3° 13.3°
2 BF
54%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.8° 15.8°
1 BF
91%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
10.7° 10.7°
1 BF
87%
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
Vrohes-kakokairia
EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Με βροχές μπαίνει ο Οκτώβρης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Aναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους • Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες • Άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών αναμένονται το μεσημέρι και απόγεμα και στην Κρήτη. Στο υπόλοιπο Αιγαίο αναμένονται μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 24, στη Θεσσαλία από 14 έως 24, στην Ήπειρο από 10 έως 24, στη Στερεά από 12 έως 24, στην Πελοπόννησο από 9 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 24, στις Κυκλάδες από 16 έως 25, στα Δωδεκάνησα από 21 έως 26 και στην Κρήτη από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, ασθενών βροχών κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, ασθενείς βροχές κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

