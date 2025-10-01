Εισηγήσεις στην κυβέρνηση για ποινικές διώξεις κατά των αεροελεγκτών

Εισηγήσεις για «σκληρή γραμμή» με ποινικές διώξεις κατά των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας για «παρακώλυση συγκοινωνιών» δέχεται η κυβέρνηση, ως απάντηση στις καθυστερήσεις εκατοντάδων πτήσεων που καταγράφονται εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην απόφαση των αεροελεγκτών να τηρήσουν με αυστηρότητα τους κανονισμούς για τον διαχωρισμό των πτήσεων την ώρα που υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και κυρίως σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν από την περασμένη Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 και κατέστησαν το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος πρώτο στις καθυστερήσεις πανευρωπαϊκά. Μετά την αμηχανία των πρώτων ωρών, η κυβέρνηση δια του αρμοδίου υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα πέρασε στην αντεπίθεση εστιάζοντας στις πρόσθετες αμοιβές που λαμβάνουν οι αεροελεγκτές προκειμένου να εργάζονται με μειωμένες αναπαύσεις ώστε να διεκπεραιώνουν την αυξημένη κυκλοφορία.

Ακολούθησαν πλήθος απαντητικών ανακοινώσεων από την πλευρά της Ενωσης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) στις οποίες οι εργαζόμενοι δήλωναν ότι οι πρόσθετες αμοιβές δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς καλύπτονται από τα τέλη που πληρώνουν οι αεροπορικές εταιρείες και οδηγούν σε ένα κόστος που είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνο άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με την παραγωγικότητα.

Ταυτόχρονα, όμως, μέσα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) που είναι αρμόδια για την εναέρια κυκλοφορία, εκδηλώθηκαν προσπάθειες εκφοβισμού των αεροελεγκτών με τηλεφωνήματα από την διοίκηση που έδινε εντολές για επιστροφή στο καθεστώς της υποδοχής αυξημένου αριθμού πτήσεων.

Στις ανακοινώσεις και τις δημόσιες εμφανίσεις τους, οι εργαζόμενοι εξηγούσαν ότι η συμφωνία καλύπτει έως και 28 αφίξεις ανά ώρα (μαζί με ισάριθμες ή και περισσότερες αναχωρήσεις) αλλά η αυξημένη τουριστική κίνηση μαζί με τα απαρχαιωμένα συστήματα επιτήρησης, τους αναγκάζουν να εξυπηρετούν έως και 36 αφίξεις. Ετσι κύλησε ένα ολόκληρο καλοκαίρι στην διάρκεια του οποίου δεν αποφεύχθηκε και πάλι το φαινόμενο να ειναι ορισμένες μέρες το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος πρώτο σε καθυστερήσεις αφίξεων σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Τότε, όμως, δεν δημιουργήθηκε κάποιο θέμα με τις «υψηλές αμοιβές των 120.000 ευρώ ετησίως» καθώς ήταν αντιληπτό ότι οι αεροελεγκτές εργάζονταν πέραν των ορίων της συμφωνίας υπερεργασίας.

Ενόψει της σημερινής πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, η διοίκηση της ΥΠΑ κινήθηκε δικαστικά και πέτυχε να κηρυχθεί παράνομη η συμμετοχή των αεροελεγκτών αλλά και άλλων κλάδων της Υπηρεσίας στην κινητοποίηση. Η κυβέρνηση έσπευσε να πανηγυρίσει αλλά η ΕΕΕΚΕ απάντησε με μια δηκτική ανακοίνωση θυμίζοντας ότι αυτό συμβαίνει κατά σύστημα όποτε οι εργαζόμενοι στην ΥΠΑ δηλώνουν συμμετοχή στις απεργίες της ΑΔΕΔΥ.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι αεροελεγκτές επιτέθηκαν τόσο στον υπουργό όσο και στην διοίκηση της ΥΠΑ. Αναρωτήθηκαν «τι προσδοκίες μπορεί κάποιος εργαζόμενος να έχει, από έναν Υπουργό που η μόνη απάντηση που έχει στις καταγγελίες που από τον Μάιο του έχουμε κοινοποιήσει για την κατάσταση του εξοπλισμού του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας και στις τεκμηριωμένες ενστάσεις που από τον Ιούλιο έχουμε διατυπώσει για το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε, είναι να δηλώνει ανακρίβειες για τις αποδοχές μια ομάδας εργαζομένων, χρησιμοποιώντας την παλαιάς κοπής τακτική του κοινωνικού αυτοματισμού». Και συνέχισαν: «Αναρωτιόμαστε αν με την κίνησή του αυτή ο κύριος Δήμας, θεώρησε ότι μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα της ΥΠΑ, μιας και από την 1η Σεπτεμβρίου δεν μας έχει απαντήσει καν στο αίτημα μας για συνάντηση, ενώ γνωρίζει το σοβαρότατο πρόβλημα επικοινωνίας με τη Διοίκηση της Υ.Π.Α.»

Ο διοικητής της ΥΠΑ, Γ.Σαουνάτσος, που είχε επιλεγεί από τον προηγούμενο υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα, βρίσκεται τις τελευταίες 10 ημέρες στο Μόντρεαλ του Καναδά και οι αεροελεγκτές τονίζουν στον νυν υπουργό Χρ.Δήμα ότι «το πρόβλημα ξεκίνησε από τους χειρισμούς της Διοίκησης της Υ.Π.Α., η οποία τώρα παρακολουθεί τις συνέπειες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τον αφήνει να διαχειριστεί μόνος του το πρόβλημα».

Όπως συμβαίνει και με άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, στην κυβέρνηση αντιμάχονται με σφοδρότητα διιστάμενες απόψεις σχετικά με το αν πρέπει να τηρηθεί σκληρή γραμμή ή όχι στην συγκεκριμένη αντιπαράθεση. Σε τηλεοπτική του εμφάνιση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν είναι υπέρμαχος «της συγκρουσιακής λογικής» και ότι ακούει με προσοχή τα αιτήματα των εργαζομένων διότι προέχει η ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, γίνονται ήδη κινήσεις μέσα στην ΥΠΑ και συλλέγονται στοιχεία βάσει των οποίων θα μπορούσαν να ασκηθούν διώξεις κατά των αεροελεγκτών και μάλιστα για το αδίκημα της «παρακώλυσης συγκοινωνιών». Πρόκειται για ένα αδίκημα που επισείει ποινές φυλάκισης ενώ παραπέμπει και στο άλλο πολύ σοβαρότερο της «διατάραξης συγκοινωνιών» (δίπλα δίπλα στον Ποινικό Κώδικα) βάσει του οποίου διώκονται οι κατηγορούμενοι για το έγκλημα των Τεμπών.

Το αν τελικά θα γίνει το βήμα για την άσκηση των ποινικών διώξεων παραμένει άγνωστο αλλά η συζήτηση από μόνη της είναι ένα ακόμη δείγμα για το πόσο έχει χαθεί η ψυχραιμία στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Οι υπέρμαχοι μιας τέτοιας σύγκρουσης θεωρούν ότι θα πετύχουν να φοβίσουν αρκετούς από τους εργαζομένους και σε συνδυασμό με την επικοινωνιακή υπεροπλία της κυβέρνησης να οδηγήσουν σε μείωση των καθυστερήσεων. Το πόσο χρήσιμη θα είναι μια τέτοια απειλή εις βάρος εκείνων που κρατούν στα χέρια τους την ασφάλεια των πτήσεων, μένει να φανεί στην πράξη.