Απεργία την Τετάρτη: Πώς θα κινηθούν Μετρό και Τραμ

Η αυριανή γενική απεργία επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μεταφοράς με τα λεωφορεία να ακινητοποιούνται από τις 9 το βράδυ ενώ το μετρό και το τραμ θα ολοκληρώσουν τα δρομολόγιά τους στις 5 το απόγευμα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, σε όλο το δίκτυο των μετρό και τραμ οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:
Στη Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά) οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:
από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,
από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,
από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,
από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.
Στις Γραμμές 2 & 3 Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:
από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,
από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,
από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,
από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,
από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,
από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,
από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.
Στη Γραμμή 7 του Τραμ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19. Αντίστοιχα, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.
Στη Γραμμή 6 του Τραμ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24 και αντίστοιχα, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των γραμμών 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,
ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,
ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,
ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.
