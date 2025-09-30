Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.7° 17.1°
1 BF
74%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.9° 18.0°
2 BF
74%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.3° 18.0°
2 BF
65%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
72%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
1 BF
75%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.4° 15.4°
1 BF
67%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.1° 18.1°
1 BF
78%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.1° 17.8°
2 BF
82%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
19°C
19.3° 18.8°
2 BF
66%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
68%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
22.1° 18.7°
1 BF
82%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
83%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
77%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 17.3°
1 BF
74%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
23.8° 22.7°
4 BF
73%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.8°
2 BF
77%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 14.3°
2 BF
77%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.2° 19.2°
1 BF
67%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.7° 15.7°
0 BF
74%
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
metro
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Απεργία την Τετάρτη: Πώς θα κινηθούν Μετρό και Τραμ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μετρό και τραμ λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ σε στάσεις εργασίας στο πλαίσιο της γενικής απεργίας.

Η αυριανή γενική απεργία επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μεταφοράς με τα λεωφορεία να ακινητοποιούνται από τις 9 το βράδυ ενώ το μετρό και το τραμ θα ολοκληρώσουν τα δρομολόγιά τους στις 5 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, σε όλο το δίκτυο των μετρό και τραμ οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και το πρόγραμμα των δρομολογίων  διαμορφώνεται ως εξής:

Στη Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά) οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Στις Γραμμές 2 & 3 Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19. Αντίστοιχα, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24 και αντίστοιχα, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των γραμμών 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

