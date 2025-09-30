Απεργία την Τετάρτη: Πώς θα κινηθούν Μετρό και Τραμ

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μετρό και τραμ λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ σε στάσεις εργασίας στο πλαίσιο της γενικής απεργίας.

Η αυριανή γενική απεργία επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μεταφοράς με τα λεωφορεία να ακινητοποιούνται από τις 9 το βράδυ ενώ το μετρό και το τραμ θα ολοκληρώσουν τα δρομολόγιά τους στις 5 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, σε όλο το δίκτυο των μετρό και τραμ οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:

Στη Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά) οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Στις Γραμμές 2 & 3 Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19. Αντίστοιχα, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24 και αντίστοιχα, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των γραμμών 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.