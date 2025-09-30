Οι αεροελεγκτές αποσύρουν το κάλεσμα για απεργία - προχωρούν σε βαριές καταγγελίες

Η συνδικαλιστική τους οργάνωση εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη δικαστική απόφασηπου έκρινε παράνομη την απεργία τους, τονίζοντας ότι η κήρυξη συμμετοχής τους σε απεργίες κρίνεται συστηματικά παράνομη, ενώ περιέγραψε περιπτώσεις πίεσης και διαπόμπευσης σε βάρος της Ένωσης, αλλά και δικαστικών που έπραξαν διαφορατικά δεν συμφώνησαν με αυτή την εκδοχή

Ανακοίνωση με την οποία απέσυρε το κάλεσμα προς τα μέλη της να συμμετάσχουν στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 4ης Οκτώβρη εξέδωσε η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκρινε παράνομη τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία που είχε προκηρυχθεί στο πλαίσιο της κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ.

Η ΕΕΕΚΕ εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη δικαστική απόφαση, τονίζοντας ότι η κήρυξη συμμετοχής τους σε απεργίες κρίνεται συστηματικά παράνομη, ενώ περιέγραψε περιπτώσεις πίεσης και διαπόμπευσης σε βάρος της Ένωσης, αλλά και δικαστικών που έπραξαν διαφορατικά δεν συμφώνησαν με αυτή την εκδοχή. Η Ένωση κατηγορεί την κυβέρνηση και τη Διοίκηση της ΥΠΑ για καθυστερήσεις στην επίλυση κρίσιμων ζητημάτων του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας, ελλείψεις σε προσωπικό και προβλήματα επικοινωνίας με τη διοίκηση, επισημαίνοντας ότι οι 80 νέοι υπάλληλοι που πρόκειται να προσληφθούν θα είναι επιχειρησιακά διαθέσιμοι μόνο από το καλοκαίρι του 2027.

Όπως είνα γνωστό, η συμμετοχή της Ένωσης αυτής, της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1ης Οκτώβρη κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Παράλληλα εδώ και αρκετές ημέρες παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και ειδικότερα στο Ελ. Βενιζέλος. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν αποφασίσει να τηρούν αυστηρά τα όρια διαχωρισμού μεταξύ των πτήσεων και να μην εξυπηρετούν πάνω από 28 αφίξεις ανά ώρα, διαμαρτυρόμενοι για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό με τον οποίο δουλεύουν, την έλλειψη προσωπικού και τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου για την Πολιτική Αεροπορία που δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στη διοίκησή της για προμήθειες και μετακινήσεις εργαζομένων.

Οι καταγγελίες για την κατάσταση στα ελληνικά αεροδρόμια κρατούν εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα, με το μεγαλύτερο «καμπανάκι» να έχει χτυπήσει ήδη από το 2023 ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, κάνοντας λόγο για κίνδυνο να συμβούν «αεροπορικά Τέμπη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ:

«Προφανώς καμία εντύπωση δεν προκάλεσε η κήρυξη της συμμετοχής μας στην αυριανή απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παράνομη. Πώς άλλωστε να προκαλέσει εντύπωση, όταν συστηματικά οι συμμετοχές μας σε απεργίες της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κρίνονται ως τέτοιες. Η μοναδική περίπτωση που προσφυγή κατά της απεργίας μας απορρίφθηκε, προκάλεσε τη δημόσια διαπόμπευση και μάλιστα ονομαστικά της δικαστικού που τόλμησε να μην κηρύξει την απεργία μας παράνομη. Αναρωτιόμαστε, σε αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα, αν τελικά ισχύει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας για τον κλάδο μας ή αν θεωρεί η Κυβέρνηση ότι δεν επιτρέπεται να απεργούμε, αλληλέγγυοι στα αιτήματα των άλλων Δημοσίων Υπαλλήλων, ιδιαίτερα όσον αφορά το πειθαρχικό νομοσχέδιο. Να ενημερώσουμε, ότι ο Διοικητής της Υ.Π.Α., όπως πολύ καλά γνωρίζει το Υπουργείο, έχει επιχειρήσει να διώξει και να φιμώσει μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.

Βέβαια, δεν ξέρουμε τι προσδοκίες μπορεί κάποιος εργαζόμενος να έχει, από έναν Υπουργό που η μόνη απάντηση που έχει στις καταγγελίες που από τον Μάιο του έχουμε κοινοποιήσει για την κατάσταση του εξοπλισμού του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας και στις τεκμηριωμένες ενστάσεις που από τον Ιούλιο έχουμε διατυπώσει για το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε, είναι να δηλώνει ανακρίβειες για τις αποδοχές μια ομάδας εργαζομένων, χρησιμοποιώντας την παλαιάς κοπής τακτική του κοινωνικού αυτοματισμού.

Αναρωτιόμαστε αν με την κίνησή του αυτή ο κύριος Δήμας, θεώρησε ότι μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα της ΥΠΑ, μιας και από την 1η Σεπτεμβρίου δεν μας έχει απαντήσει καν στο αίτημα μας για συνάντηση, ενώ γνωρίζει το σοβαρότατο πρόβλημα επικοινωνίας με τη Διοίκηση της Υ.Π.Α.. Φαίνεται ότι περιμένει τον Διοικητή της Υ.Π.Α. να επιστρέψει από το Μόντρεαλ, όπου βρίσκεται τις τελευταίες 10 ημέρες για να μας παραπέμψει σε αυτόν. Προφανώς και δεν πρόκειται πλέον να συναντηθούμε με υφιστάμενους και συμβούλους του Υπουργού. Το μόνο που επιτυγχάνει ο Υπουργός είναι να αναβάλλει τη λύση του προβλήματος, που ο ίδιος άφησε να δημιουργηθεί, εις βάρος του επιβατικού κοινού. Καλό θα ήταν να αντιληφθεί, έστω και τώρα, ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από τους χειρισμούς της Διοίκησης της Υ.Π.Α., η οποία τώρα παρακολουθεί τις συνέπειες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τον αφήνει να διαχειριστεί μόνος του το πρόβλημα.

Οι 80 νέοι συνάδελφοι που θα προσληφθούν τις επόμενες ημέρες, μετά από χρόνια πιέσεων από την Ε.Ε.Ε.Κ.Ε., θα είναι επιχειρησιακά διαθέσιμοι από το καλοκαίρι του 2027 το νωρίτερο και προορίζονται κυρίως για μονάδες της περιφέρειας. Όσοι δε τοποθετηθούν στην Αθήνα θα διαμοιραστούν μεταξύ των μονάδων του Πύργου Ελέγχου του «Ελευθέριος Βενιζέλος», της προσέγγισης Αθηνών και του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας. Ακόμα και η κατανομή των προσλήψεων ήταν μια αστοχία της Διοίκησης της Υ.Π.Α., την οποία όταν είχαμε καταγγείλει μας απάντησαν ότι "έχουμε προσωπικές διαφορές με τη Διοίκηση". Στις τωρινές μας καταγγελίες φταίνε "οι οικονομικές μας απαιτήσεις". Τελικά το πρόβλημα διαιωνίζεται, αφού υπάρχει ανεξάντλητη πηγή δικαιολογιών ώστε να μην χρειαστεί να παραδεχτεί το Υπουργείο και η Υ.Π.Α. το πρόβλημα.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας κάνουν την δουλειά τους και μάλιστα με το παραπάνω και εξαιτίας της υπερεργασίας μας το σύστημα στέκεται όρθιο από το 2022 μέχρι σήμερα. Χωρίς αυτή την υπερεργασία οι καθυστερήσεις εδώ και τρία χρόνια θα ήταν πολλαπλάσιες των σημερινών. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται, με αδιαπραγμάτευτη την ασφάλεια των πτήσεων. Για να λυθεί το πρόβλημα όμως και να μην έχουμε ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις ήδη από το 2026, πρέπει το Υπουργείο και η Υ.Π.Α. να κάνουν τη δική τους δουλειά. Αν την έκαναν τα τελευταία 20 χρόνια, δεν θα βρισκόμασταν στην κατάσταση να διασύρεται η χώρα διεθνώς και να κινδυνεύει με πολλαπλές παραπομπές στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί σίγουρα πριν το 2028 και ίσως γίνει ακόμα χειρότερη, παρόλα όσα «διαβεβαιώνει» το Υπουργείο, προφανώς πιστεύοντας όσα λέει η Διοίκηση της Υ.Π.Α.. Δεν θέλουμε να φανούμε επιζήμιοι στην Υπηρεσία, ούτε στο επιβατικό κοινό. Θέλουμε όμως επιτέλους οι επιβάτες στην Ελλάδα να απολαμβάνουν υπηρεσίες αεροναυτιλίας ίδιες και καλύτερες από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το επιβάλλουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, όχι μια ομάδα εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση, σεβόμενη τη δικαστική απόφαση, η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος αποσύρει το κάλεσμα για συμμετοχή των μελών της στην αυριανή 24ωρη πανελλαδική απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα σταματήσουμε να ενημερώνουμε το κοινό, να εκφραζόμαστε δημόσια και να αγωνιζόμαστε για εκσυγχρονισμό των συστημάτων, επαρκή στελέχωση, καλύτερες εργασιακές συνθήκες και την μετατροπή της Υ.Π.Α. σε έναν πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας που επιτέλους να πληροί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, προς όφελος της ασφάλειας και της άνεσης του επιβατικού κοινού.

Η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. θα συνεχίσει να αγωνίζεται, επιφυλασσόμενη όλων των δικαιωμάτων της, συμπεριλαμβανομένης και της προκήρυξης νέων απεργιακών κινητοποιήσεων στο άμεσο μέλλον».