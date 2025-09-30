Πλαίσιο δράσης για ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία

Με στόχο την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία, το υπουργείο Ναυτιλίας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), οι εκπρόσωποι των λιμένων και οι ακτοπλοϊκές εταιρίες, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δημιουργία συγκεκριμένου πλαισίου δράσης.
Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, οι συμμετέχοντες έκριναν ότι κεντρικός άξονας του πλαισίου δράσης, θα είναι η κατάρτιση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για όλους όσοι εργάζονται στην ακτοπλοΐα (ναυτικούς, προσωπικό λιμένων, στελέχη ναυτιλιακών πρακτορείων και γραφείων κλπ), ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη μετακίνηση και η ουσιαστική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις θαλάσσιες μεταφορές.
«Προχωρούμε σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με βασικό άξονα την εκπαίδευση, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν πραγματικά ισότιμη πρόσβαση στα λιμάνια και στα πλοία» δήλωσε ο Β.Κικίλιας και επισήμανε ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του υπουργείου για μια ακτοπλοΐα χωρίς αποκλεισμούς. Τέλος ανέφερε ότι η πρωτοβουλία στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την εκπαίδευση, τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας