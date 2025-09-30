Πλαίσιο δράσης για ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία

Με στόχο την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία, το υπουργείο Ναυτιλίας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), οι εκπρόσωποι των λιμένων και οι ακτοπλοϊκές εταιρίες, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δημιουργία συγκεκριμένου πλαισίου δράσης.

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, οι συμμετέχοντες έκριναν ότι κεντρικός άξονας του πλαισίου δράσης, θα είναι η κατάρτιση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για όλους όσοι εργάζονται στην ακτοπλοΐα (ναυτικούς, προσωπικό λιμένων, στελέχη ναυτιλιακών πρακτορείων και γραφείων κλπ), ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη μετακίνηση και η ουσιαστική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις θαλάσσιες μεταφορές.

«Προχωρούμε σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με βασικό άξονα την εκπαίδευση, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν πραγματικά ισότιμη πρόσβαση στα λιμάνια και στα πλοία» δήλωσε ο Β.Κικίλιας και επισήμανε ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του υπουργείου για μια ακτοπλοΐα χωρίς αποκλεισμούς. Τέλος ανέφερε ότι η πρωτοβουλία στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την εκπαίδευση, τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων.

