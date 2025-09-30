Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
24.1° 21.7°
3 BF
64%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.5° 23.2°
1 BF
38%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.0° 24.4°
2 BF
63%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
41%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
53%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.2° 23.2°
2 BF
53%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
30%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 23.3°
2 BF
55%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.7°
3 BF
57%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.9° 21.6°
2 BF
62%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
56%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.7° 20.7°
1 BF
68%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
61%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
36%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 22.3°
3 BF
61%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 24.8°
5 BF
61%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.8°
2 BF
49%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.5° 20.3°
2 BF
75%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
22.5° 22.5°
3 BF
47%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
48%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
anapiroi amea
© Dreamstime.com

Πλαίσιο δράσης για ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χριστίνα Παπασταθοπούλου

Με στόχο την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία, το υπουργείο Ναυτιλίας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), οι εκπρόσωποι των λιμένων και οι ακτοπλοϊκές εταιρίες, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δημιουργία συγκεκριμένου πλαισίου δράσης.

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, οι συμμετέχοντες έκριναν ότι κεντρικός άξονας του πλαισίου δράσης, θα είναι η κατάρτιση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για όλους όσοι εργάζονται στην ακτοπλοΐα (ναυτικούς, προσωπικό λιμένων, στελέχη ναυτιλιακών πρακτορείων και γραφείων κλπ), ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη μετακίνηση και η ουσιαστική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις θαλάσσιες μεταφορές.

«Προχωρούμε σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με βασικό άξονα την εκπαίδευση, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν πραγματικά ισότιμη πρόσβαση στα λιμάνια και στα πλοία» δήλωσε ο Β.Κικίλιας και επισήμανε ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του υπουργείου για μια ακτοπλοΐα χωρίς αποκλεισμούς. Τέλος ανέφερε ότι η πρωτοβουλία στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την εκπαίδευση, τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων.
 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πλαίσιο δράσης για ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual