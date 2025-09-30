Πρόεδρος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας: «Θα συνεχιστούν οι καθυστερήσεις»

Όσα δήλωσε ο πρόεδρος των ελεγκτών, λίγο πριν κριθεί παράνομη η συμμετοχή τους στην αυριανή απεργία.

Την ώρα που το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών έκρινε παράνομη τη συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην 24ωρη απεργία της 1ης Οκτώβρη, συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στα αεροδρόμια από τις καθυστερήσεις στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Αιτία θεωρούνται οι περιορισμοί χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της Αθήνας, από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, Παναγιώτη Ψαρρό «η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε απολύτως για τις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων. Όλοι ανακάλυψαν ότι είχαν ξεχάσει να στελεχώσουν την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και να την προμηθεύσουν με σύγχρονο εξοπλισμό, μετά τον κορονοϊό το 2022, οπότε ανέκαμψε η κίνηση τα αεροδρόμια φτάνοντας σε ύψη ρεκόρ».

Ο κ. Ψαρρός κατήγγειλε στον Αθήνα 9.84 τη στάση της κυβέρνησης κάνοντας λόγο για εφησυχασμό που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών και του επιβατικού κοινού, την ίδια στιγμή που το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη την αυριανή τους απεργία.

«Οι ελεγκτές συμφωνήσαμε να δουλέψουμε περισσότερες ώρες προκειμένου να ενισχύσουμε τις βάρδιες το καλοκαίρι και να εξυπηρετηθούν περισσότερες πτήσεις, υπό τον όρο να κάνει και η πολιτεία το χρέος της. Η κυβέρνηση όμως εφησύχασε και δεν έκανε τίποτε απολύτως έως το 2023 για τις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων».

Ακόμη, ο κ. Ψαρός ανέφερε ότι το Ελευθέριος Βενιζέλος έχει ονομαστική χωρητικότητα 22 αφίξεων την ώρα γεγονός που αποδίδεται στο διαθέσιμο προσωπικό και τον παρωχημένο τεχνολογικά εξοπλισμό

Για την έγκριση πρόσληψης 97 νέων ελεγκτών, είπε ότι είχε ήδη δρομολογηθεί, με τις 80 να γίνονται άμεσα, οι υπόλοιπες 17 μέχρι το τέλος του 2025 και άλλες 72 έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά, «ακόμα κι έτσι, το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Γιατί, θα μπορούν να δουλέψουν μόνοι τους το καλοκαίρι του 2027, όταν θα έχουν αποκτήσει ειδικότητα. Συνεπώς και το 2026, θα δουλεύουμε οι ίδιοι άνθρωποι, με έναν ακόμη χρόνο υπερεργασίας στην πλάτη μας. Έχουμε κουραστεί να δουλεύουμε υπερεντατικά τρία χρόνια κι έρχονται τώρα και μας λένε να το επαναλάβουμε για μια ακόμα τριετία. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας αναγνωρίζει μεν το πρόβλημα, αλλά δεν το λέει διότι η ΚΥA που υπέγραψε προβλέπει χορήγηση bonus ανά τριετία κι όχι σε ετήσια βάση».