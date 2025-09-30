«Οι κτηνοτρόφοι... φταίνε για την ευλογιά»!

Ποιος φταίει για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, έναν και πλέον χρόνο από την καταγραφή των πρώτων μαζικών κρουσμάτων; Οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι που δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, ήταν η απερίφραστη απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, χθες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Πάλι καλά που ο υπουργός δεν είπε ότι φταίνε για την ευλογιά τα ίδια τα αιγοπρόβατα, που πάνε και πέφτουν πάνω στον ιό!

Στη συνεδρίαση της επιτροπής είχαν κληθεί εκπρόσωποι όλων των κρίκων της αλυσίδας, από τους κτηνοτρόφους μέχρι τους βιομηχάνους γάλακτος, τους παραγωγούς φέτας και τους κτηνιάτρους. «Η εφαρμογή και τήρηση των μέτρων αυτών ανήκει στην ευθύνη των περιφερειών και των ίδιων των κτηνοτρόφων, το αίσθημα ευθύνης του καθένα μας είναι το κυρίαρχο για να μην έχουμε εξάπλωση», είπε ο υπουργός, προκαλώντας τις αντιδράσεις αρκετών από τους συμμετέχοντες στην ακρόαση, βουλευτές της αντιπολίτευσης και εκπροσώπους φορέων.

Ο κ. Τσιάρας παρέμεινε σταθερός στη γραμμή του αντιεμβολιασμού, επαναλαμβάνοντας την απαίτηση να φέρουν «επιστημονική τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητά του» η Κομισιόν (!) και όσοι τον υποδεικνύουν ως μέτρο. Τα επιχειρήματά του σταθερά: Το εμβόλιο δεν είναι δοκιμασμένο σε καμιά χώρα της Ε.Ε., δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός προσβεβλημένου και εμβολιασμένου κατά τον έλεγχο των αντισωμάτων, ο εμβολιασμός μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες συνέπειες στις εξαγωγές της φέτας, οι δύο μεγαλύτερες κτηνιατρικές σχολές τον απορρίπτουν, είναι επιλογή μεγάλου ρίσκου κ.λπ. Ως έσχατο όπλο ο κ. Τσιάρας προέβαλε -με μια διάσταση εκβιασμού- ότι η τήρηση των μέτρων είναι η μόνη λύση για αποφυγή του lockdown. Δεν απάντησε πάντως στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης για το τι απέφερε η «δεκαήμερη έφοδος» για την ανάσχεση της ευλογιάς.

«Ενα lockdown τώρα θα ήταν καταστροφή, κι εμείς το είχαμε προτείνει στην αρχή της επιζωοτίας, τώρα δεν έχει νόημα», απάντησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος. Κάλεσε τον υπουργό να μη στοχοποιούνται οι κτηνοτρόφοι ότι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, υποστήριξε ότι οι παραγωγοί δεν έχουν καμιά επιστημονική στήριξη από το υπουργείο και θύμισε ότι μέχρι το 1999 η Ελλάδα εμβολίαζε για την ευλογιά. «Εχουμε κουραστεί. Οποιος χάνει το κοπάδι καταστρέφεται», κατέληξε ο κ. Μόσχος.

Ολα για τη... φέτα

Στο ιδιότυπο debate γύρω από το εμβόλιο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος, υποστήριξε ότι δεν είναι λύση και έχει το ρίσκο να χαθεί το καθεστώς απαλλαγής της χώρας από την ευλογιά, άρα να πληγεί η βιομηχανία της φέτας.

Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Αθηνά Τραχήλη, ανέφερε ότι πράγματι παλιότερα γίνονταν εμβόλια, αλλά υπήρχαν και εργαστήρια παρακολούθησης που σήμερα δεν υπάρχουν, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας είναι τραγικά υποστελεχωμένες.

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ, Μαρία Γιαννιού, ανέφερε ότι ένας εμβολιασμός θα χώριζε τη χώρα σε δύο ζώνες, των εμβολιασμένων και των μη, και θα επέφερε απαγόρευση μετακινήσεων.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού Φέτας, Ιωάννης Βιτάλης, ζήτησε αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους και επιτάχυνση στην απόδοση ενισχύσεων και επιδοτήσεων, ενώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, επέσεισε τον κίνδυνο να μην υπάρχει ελληνικό πρόβειο γάλα το επόμενο διάστημα «και χωρίς ελληνικό πρόβειο γάλα, δεν υπάρχει και φέτα».

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατολιάς, εκτίμησε ότι το lockdown θα είναι καταστροφικό και ζήτησε από τώρα σχέδιο ανάσχεσης της νόσου για το επόμενο καλοκαίρι.

Τέλος, ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, Ιωάννης Φασουλάς, ζήτησε να ενεργοποιηθεί η άδεια ηλεκτρονικής διακίνησης που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και να μείνουν ανοιχτά τα σφαγεία όπως στις γειτονικές χώρες.

Την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, στη 1 μετά το μεσημέρι, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας και η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή δίνουν εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου για την κρίση της κτηνοτροφίας.