Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
22°C
22.6° 20.2°
0 BF
71%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.1° 16.5°
2 BF
68%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
20°C
20.5° 19.0°
1 BF
66%
Ιωάννινα
Ομίχλη
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
77%
Βέροια
Αίθριος καιρός
18°C
18.2° 18.2°
2 BF
82%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
2 BF
76%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
21°C
21.2° 21.2°
0 BF
74%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.6° 21.6°
2 BF
68%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.8° 17.7°
2 BF
69%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
73%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
17°C
22.1° 16.7°
1 BF
88%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
83%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
100%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 17.3°
1 BF
81%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 21.8°
4 BF
72%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
17.2° 15.8°
2 BF
94%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.3°
1 BF
76%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
81%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
15°C
15.2° 15.2°
1 BF
83%
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
Βροχή Αθήνα
Άστατος καιρός και σήμερα

Νεφώσεις κατά τόπους και σποραδικά φαινόμενα. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τρίτη αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους ενώ σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στη Θράκη, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 23, στη Θεσσαλία από 12 έως 25, στην Ήπειρο από 10 έως 22, στη Στερεά από 10 έως 24, στην Πελοπόννησο από 9 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 23, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 24, στις Κυκλάδες από 16 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 25 και στην Κρήτη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα όπου θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ πιθανότητα βροχοπτώσεων υπάρχει κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Άστατος καιρός και σήμερα

