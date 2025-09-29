Υποστήριξη από μια άλλη πονεμένη οικογένεια έλαβε χθες ο Πάνος Ρούτσι. Είναι ο αδερφός της γυναίκας που έχασε τη ζωή της με τα τέσσερα κοριτσάκια της στις πυρκαγιές της Ηλείας πριν από 18 χρόνια. Ο Σπήλιος Κάρτας έχασε επιπλέον και τον αδερφό του στη φονική πυρκαγιά της Αρτέμιδας Ηλείας. «Κι εμείς κλειστά φέρετρα παραλάβαμε», λέει.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «ξεσπαθώνει» για όλα: για τα 3.000αρα της οργής που έβγαλαν πάλι την κυβέρνηση της ΝΔ το 2008, για το ότι η πυρκαγιά στην Ηλεία δεν αναφέρεται πουθενά παρά τα 63 θύματά της (84 σε όλη την Ελλάδα), για τις σκοπιμότητες που λένε ότι κρύβονται πίσω από τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Επίσης απαντά σε όσους μιλούν με υποτιμητικά λόγια για την καταγωγή του Πάνου Ρούτσι. Το πιο σημαντικό μήνυμά του είναι η αλληλεγγύη στους συγγενείς των Τεμπών που «δέχονται πόλεμο» όπως λέει στον αγώνα τους να βρουν το «Οξυγόνο» που δεν είχαν τα χαμένα παιδιά τους.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σπήλιου Κάρτα:

«Πήγα σήμερα στο Σύνταγμα και έσφιξα το χέρι του πατέρα πού έχει χάσει και αυτός το παιδί του, στα ΤΕΜΠΗ. Ύστερα από τόσες μέρες απεργίας πείνας ήταν καταπονημένος και κουρασμένος, δεν μπορούσε καν να μιλήσει. Αλλά συνεχίζει τον αγώνα του για δικαιοσύνη. Τον νιώθω. Πριν 18 χρόνια, στη φονική πυρκαγιά του χωριού μας στην Αρτέμιδα Ηλείας έχασα την αδερφή μου ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ 4 ΑΓΓΕΛΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ τον αδερφό μου Χαρίλαο.

Και εμείς κλειστά φέρετρα παραλάβαμε, κι εμείς νιώσαμε τον πόνο του ΑΔΙΚΟΥ να μας πνίγει για την ανικανότητα του κρατικού Μηχανισμού.

Και τότε κυβέρνηση της ΝΔ ήταν, αλλά αυτά τα ξεχνάνε οι κυβερνώντες Ο "στρατηγός Άνεμος" έδωσε τη σκυτάλη στη ναέα κυβέρνηση της ΝΔ.

Το τριχίλιαρο της ντροπής έκανε βλέπετε τη δουλειά του. ΚΑΙ Η ΗΛΕΙΑ ΕΚΤΟΤΕ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΝΕ.

Τώρα κυβερνώντες και δικαστές λένε ότι πίσω από τους γονείς βρίσκονται πολιτικές σκοπιμότητες. Ε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, επειδή ακούω διάφορα για την καταγωγή του Πάνου Ρουτσι, ούτε σε αυτό έχει αλλάξει η δεξιά σπέκουλα.

ΣΤΗ δική μας περίπτωση ένας Αλβανός εργαζόμενος, ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΙΟΣΙΑ είχε προσπαθήσει να σώσει την αδερφή μου, είχε καεί και ο ίδιος. Και η τότε κυβέρνηση και Δημοτικές αρχές τον είχαν ξεχάσει, εμείς τον πήραμε στο σπίτι μας για να τον γιατροπορέψουμε.

Όσοι λένε τέτοια λόγια για τον Ρουτσι θα πρέπει να ντρέπονται.

Ε, λοιπον, εμείς θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους γονείς Στον ΠΑΝΟ ΡΟΥΤΣΙ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ τόσο πόλεμο έχουν δεχθεί για να κάνουν το Αυτονόητο. Γιατί αγωνίζονται να βρουν την Αλήθεια πού εσείς προσπαθείτε να κρύβετε με κάθε τρόπο αναζητώντας το οξυγόνο που δεν είχαν τα παιδιά του μέχρι τέλους»!!!